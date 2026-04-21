Dit is waar het voor Verstappen het afgelopen weekend in Duitsland misging
Max Verstappen was afgelopen weekend natuurlijk aanwezig in Duitsland om deel te nemen aan de 24h Nürburgring Qualifiers. Vincent Bruins, technisch specialist en redacteur bij GPFans, was aanwezig bij het raceweekend van Max Verstappen op de Nürburgring en vertelt in GPFans Raceteam hoe het weekend van de Nederlander in de soep liep.
Verstappen was afgelopen weekend op de Duitse Nordschleife te vinden voor de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, waar hij namens zijn eigen team Verstappen.com Racing een Mercedes-AMG GT3 deelde met Lucas Auer. Hoewel de coureur in de topkwalificatie nog als vijfde eindigde, verliep de hoofdrace op zondag een stuk minder voorspoedig. Het winnende Audi-trio van Scherer Sport PHX streed in de eerste helft van de wedstrijd nog met Max Verstappen, totdat de Red Bull F1-coureur de garage moest bezoeken met schade. Pech dus voor Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer.
Gevechten op de baan
De race begon nog hoopgevend voor de Nederlander, die vanaf de vijfde positie mocht vertrekken. Bruins, die persoonlijk aanwezig was bij het evenement, zag hoe Verstappen direct de strijd aanging met de concurrentie. "Hij was als vijfde gestart en toen heeft hij een heel mooi gevecht gehad met Dennis Marschall in de Ferrari en vervolgens met Christopher Haase in de Audi", aldus Bruins. De coureurs kenden elkaar al van een eerdere ontmoeting tijdens de NLS2, wat resulteerde in spectaculair side draften op het lange rechte stuk van het circuit. Om een gat te slaan met de rest van het veld, koos het team van Verstappen ervoor om af te wijken van de standaardstrategie. "Verstappen is toen een ronde eerder naar binnen gekomen", legt Bruins uit. Die vroege pitstop leek in eerste instantie zijn vruchten af te werpen op de baan. "Na de pitstop had hij ineens een voorsprong van een halve minuut op Alexander Sims, een teamgenoot van Haase", vervolgt de redacteur.
Kapotte splitter
Ondanks de riante voorsprong viel het doek voor de GT3-coureur veel sneller dan gepland. Na een uur en twintig minuten racen op de zondag was het avontuur definitief voorbij. Bruins wijst een specifiek aerodynamisch onderdeel aan als de boosdoener voor de onverwachte pitstop. "Maar na volgens mij 38 minuten kwam hij alweer naar binnen en dat is eigenlijk te vroeg en de splitter bleek kapot te zijn gegaan. Het lipje aan de voorkant dat voor downforce aan de voorkant moet zorgen, die was afgebroken", sluit Bruins af.
