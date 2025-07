Hoewel er voor het raceweekend in Groot-Brittannië wat regen wordt verwacht, ziet Max Verstappen dat niet direct als een voordeel. Verstappen weet in natte omstandigheden vaak iets extra’s te laten zien, maar stelt in gesprek met Viaplay dat een snelle wagen, zoals die van McLaren, ook in de regen de overhand zal houden.

Verstappen reist als nummer drie van het klassement af naar Silverstone. Door zijn uitvalbeurt in Oostenrijk is zijn achterstand op het McLaren-duo verder opgelopen. Oscar Piastri leidt het kampioenschap met 216 punten, terwijl Lando Norris daar vijftien punten achter staat. Verstappen heeft momenteel 155 punten en moet vooral letten op nummer vier, George Russell, die nog maar negen punten achter hem staat.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Verstappen

Op de mediadag in Groot-Brittannië ging het vooral over Verstappens toekomst in de Formule 1. De Nederlander voert gesprekken met Mercedes over een mogelijke samenwerking en volgens diverse media zou de deal zelfs al rond zijn. Erik van Haren nuanceert dat beeld en stelt dat de situatie ten opzichte van enkele weken geleden weinig is veranderd. Volgens hem is er wel degelijk interesse vanuit Mercedes, maar zijn er nog geen knopen doorgehakt. De media vuurde tal van vragen op Verstappen af, maar de viervoudig wereldkampioen richt zich vooral op het raceweekend: "De pers kreeg allemaal korte antwoorden. Ja, dus dat is eigenlijk wel perfect."

Grand Prix-weekend in Silverstone

De omstandigheden in Silverstone zouden Verstappen wellicht een kansje kunnen bieden, aangezien er opnieuw regen wordt voorspeld. Toch is hij terughoudend: "Ja, maar weet je, ook in de regen is McLaren heel snel. Dus ik denk dat als je een snelle auto hebt, het niet zo veel uitmaakt of het nu heel koud, kouder of warm is." Een duidelijk voordeel ziet hij dus niet: "Ik denk dat zij altijd snel zullen zijn. Aan onze kant helpt het misschien een beetje, maar er zijn ook andere teams die juist bij koud weer beter presteren. Daarom denk ik: iedereen een beetje."

Gerelateerd