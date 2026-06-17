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Jeremy Clarkson looking confused with a pink VIP F1 pass round his neck with a blue and red shadow background

Top Gear-legende Jeremy Clarkson lijdt aan agressieve vorm van kanker

Jeremy Clarkson looking confused with a pink VIP F1 pass round his neck with a blue and red shadow background — Foto: © IMAGO
2 reacties

Top Gear-legende Jeremy Clarkson lijdt aan agressieve vorm van kanker

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Jeremy Clarkson (66) heeft in de seizoensfinale van zijn serie Clarkson's Farm onthuld dat hij lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. De voormalige presentator van Top Gear is inmiddels geopereerd, maar de medische behandeling in het ziekenhuis verloopt momenteel niet geheel volgens plan.

Het slechte nieuws werd in mei 2026 vastgesteld na een medische keuring en een daaropvolgende biopsie. Hoewel de tumor als agressief wordt omschreven, is de ziekte bij de Brit in een zeer vroeg stadium ontdekt. In de laatste twee afleveringen van het vijfde seizoen, die deze maand in première gingen op streamingdienst Amazon Prime Video, deelt de televisiemaker de diagnose met zijn collega's op de boerderij. Tijdens een recente ingreep is ongeveer tien procent van zijn prostaat verwijderd. Momenteel ligt de 66-jarige hoofdrolspeler in het ziekenhuis, waar hij moet blijven in afwachting van verder herstel.

Onzekerheid

In de uitzending en via sociale media sprak de boer annex televisiemaker zijn kijkers direct toe over de onzekere situatie. Vanuit zijn ziekenhuisbed liet de eigenaar van boerderij Diddly Squat weten dat een deel van het medische traject is tegengevallen. Over de toekomst van de succesvolle landbouwserie hield hij een slag om de arm. "Als alles succesvol verloopt, zie ik jullie terug voor seizoen zes", zo klonk het uit de mond van de presentator. "En als dat niet zo is, dan niet. Zorg goed voor jezelf", voegde hij daaraan toe. Amazon Prime Video heeft officieel al groen licht gegeven voor een zesde reeks, maar de opnames zijn momenteel gepauzeerd om de hoofdpersoon de ruimte te geven voor zijn medische traject.

Een fenomeen

Clarkson is wereldwijd voornamelijk bekend geworden als het gezicht van autoprogramma Top Gear. Na een aanvaring met een producer werd hij daar in 2015 ontslagen, waarna hij samen met zijn vaste collega's James May en Richard Hammond The Grand Tour lanceerde voor Amazon. Sinds 2021 boekt de uitgesproken mediapersoonlijkheid grote successen met de programma's rondom zijn landbouwbedrijf, al raakte hij tussendoor ook in opspraak door een veelbesproken column over Meghan Markle. Voorlopig staat het werk op de velden echter op een laag pitje vanwege de lopende herstelperiode.

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