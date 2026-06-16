Het raceweekend in Barcelona heeft veel stof doen opwaaien en genoeg gespreksstof achtergelaten. In deze GPFans Recap vind je dan ook de meest gelezen artikelen van vandaag terug.

Vandaag werd duidelijk dat Ferrari een slimmigheidje heeft ontdekt, waardoor het waarschijnlijk wist te winnen in Barcelona. Mercedes deed daarnaast uit de doeken dat het een fout heeft gemaakt bij George Russell, waardoor het tempo na de pitstop uit de auto verdween. Ook trok Max Verstappen na het raceweekend in Spanje een pijnlijke conclusie. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 16 juni.

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Verstappen trekt pijnlijke conclusie en onthult waar Red Bull écht staat in 2026

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix in Barcelona geconcludeerd dat Red Bull Racing momenteel duidelijk tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De viervoudig wereldkampioen eindigde op het Circuit de Barcelona-Catalunya als vierde en stelt dat zijn team op dit moment de vierde kracht op de grid is, achter Ferrari, Mercedes en McLaren. De hele conclusie van Verstappen lezen? Klik hier!

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Wolff met handen in het haar door Hamilton en aanhoudende issues bij Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff kampt momenteel met flinke hoofdpijn door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen met de krachtbron van zijn renstal. Waar de Duitse formatie aan het begin van het seizoen nog dominant was, werpen technische mankementen nu een schaduw over de titelstrijd. Lezen waarom Wolff vol onzekerheid zit? Klik hier!

'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'

Het team van Ferrari wist in Barcelona te winnen en vooral de manier waarop is opgevallen. Zo wist Lewis Hamilton zijn eerste overwinning te pakken voor de Scuderia en deed dat met een voorsprong van 19 seconden. De Engelsman kon daarbij leunen op een nieuwigheidje bij Ferrari, dat tijdens het weekend in Barcelona werd geïntroduceerd. Alles lezen over het 'foefje' van Ferrari? Klik hier!

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Mercedes onthult foutje waardoor Russell Hamilton niet meer kon bijhouden

Het team van Mercedes legt uit waarom George Russell in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië uiteindelijk geen vuist kon maken tegen het tempo van winnaar Lewis Hamilton. Russell pakte op zaterdag nog de pole position, maar kwam in Spanje bijna twintig seconden achter de zevenvoudig kampioen over de streep. Alles lezen over het foutje van Mercedes? Klik hier!

Doornbos over Verstappen bij Mercedes: 'Dan zal hij Antonelli verslaan'

Max Verstappen staat opnieuw in het middelpunt van de transfercarrousel in de Formule 1. Voormalig coureur Robert Doornbos speculeert hardop over een spectaculaire overstap naar Mercedes. De analist reageert hiermee op een recent topoverleg in Salzburg, waar de regerend wereldkampioen en zijn management om de tafel zaten met de kopstukken van Red Bull. Lezen hoe Doornbos aankijkt tegen een mogelijke transfer? Klik hier!

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