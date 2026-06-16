Wolff met handen in het haar door Hamilton en aanhoudende issues bij Mercedes

Mercedes-teambaas Toto Wolff kampt momenteel met flinke hoofdpijn door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen met de krachtbron van zijn renstal. Waar de Duitse formatie aan het begin van het seizoen nog dominant was, werpen technische mankementen nu een schaduw over de titelstrijd. Tegelijkertijd ziet de Oostenrijker hoe Lewis Hamilton met Ferrari een serieuze bedreiging vormt. De Brit schreef afgelopen zondag de Grand Prix van Spanje op zijn naam en verkleinde daarmee het gat in het kampioenschap aanzienlijk.

Tijdens de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya viel WK-leider Kimi Antonelli in de 62e ronde stil met een motorprobleem, terwijl hij op koers lag voor de tweede plaats. Dit defect volgde kort op een vergelijkbare uitvalbeurt van George Russell, die eerder in Canada vanuit leidende positie moest opgeven door een falende batterij. Ook klantenteam McLaren kende al mechanische tegenslag, waaronder een opgave van Lando Norris in Monaco. Wolff toonde zich na afloop in Spanje dan ook zeer kritisch op de situatie rondom de krachtbronnen van Mercedes.

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Wolff kritisch op betrouwbaarheid Mercedes-krachtbron

"Ik ben teleurgesteld", zo liet de teambaas optekenen na de race in Catalonië. Volgens de leidsman gooit de renstal te veel kostbare punten weg door de aanhoudende pech. "We kunnen niet op deze manier auto's blijven verliezen, waarbij we 25 punten in het constructeurskampioenschap weggooien in Montreal en vandaag weer achttien punten verliezen", aldus de topman. Hij benadrukte daarbij een klassieke racewet: "Om als eerste te eindigen, moet je eerst de finish halen, en betrouwbaarheid is waar we bovenop moeten zitten", zo klonk het. De oorzaak van de haperende techniek in Spanje wordt nog onderzocht, maar de symptomen kwamen volgens de chef sterk overeen met de problemen van Russell in Montreal.

Interne strijd en de dreiging van Ferrari

Naast de techniek moet de leidinggevende ook de interne strijd tussen zijn twee coureurs in goede banen leiden. In Barcelona vochten Antonelli en Russell hard met elkaar op de baan, waarbij het team besloot om niet in te grijpen. Wolff gaf aan dat dit in de toekomst mogelijk anders aangepakt moet worden als er een overwinning op het spel staat. Nu er in de persoon van Lewis Hamilton ook een "derde persoon betrokken" is geraakt bij de titelstrijd, wil Wolff duidelijke afspraken. De renstal gaat intern bespreken hoe ze situaties willen afhandelen waarbij de eigen rijders elkaar mogelijk ophouden en zo de overwinning in gevaar brengen.

Ferrari en Hamilton voeren de druk op Mercedes momenteel goed op. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde in Barcelona zijn eerste zege voor de Italiaanse grootmacht en boekte daarmee de 106e overwinning uit zijn carrière. Dankzij een succesvolle driestopstrategie en een reeks aero-updates wist de routinier op pure snelheid te winnen. Waar de Mercedes-coureurs kostbare punten lieten liggen, heeft de ex-rijder van het Duitse team in alle tien de verreden races van dit seizoen gescoord. Met opeenvolgende podiumplaatsen in Canada, Monaco en Spanje is hij inmiddels opgeklommen naar de tweede plek in de WK-stand, 41 punten achter leider Antonelli.

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