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Max Verstappen frowning at the Japanese Grand Prix

Verstappen trekt pijnlijke conclusie en onthult waar Red Bull écht staat in 2026

Max Verstappen frowning at the Japanese Grand Prix — Foto: © IMAGO

Verstappen trekt pijnlijke conclusie en onthult waar Red Bull écht staat in 2026

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix in Barcelona geconcludeerd dat Red Bull Racing momenteel duidelijk tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De viervoudig wereldkampioen eindigde op het Circuit de Barcelona-Catalunya als vierde en stelt dat zijn team op dit moment de vierde kracht op de grid is, achter Ferrari, Mercedes en McLaren. Waar de Nederlander vorig jaar rond deze tijd al twee zeges op zak had, worstelt de Oostenrijkse renstal dit seizoen met de snelheid van de RB22.

Tijdens de race in Spanje, die werd gewonnen door Lewis Hamilton in zijn Ferrari, was Verstappen niet in staat om een aanval te openen op de kopgroep. De coureur reed een relatief eenzame wedstrijd, waarbij hij wel genoeg tempo had om de concurrentie achter hem op afstand te houden. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep, achter Hamilton, George Russell en Lando Norris. Red Bull had voor het raceweekend in Catalonië weliswaar een herziene voorvleugel meegenomen voor de auto's van Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar, maar rivaliserende teams introduceerden aanzienlijk grotere updatepakketten. Volgens Verstappen spreekt de einduitslag dan ook boekdelen.

Verstappen ziet Red Bull als vierde kracht op de grid

"Het is duidelijk dat we nog steeds achter Ferrari, Mercedes en McLaren staan", stelt de regerend wereldkampioen. "Omdat ik in feite achter elk van hen ben gefinisht". De zevende man in de huidige WK-stand ziet dat er nog veel werk aan de winkel is voor de formatie uit Milton Keynes. "Dus we zijn als team denk ik nog steeds de vierde kracht, misschien iets beter, maar het is natuurlijk nog steeds niet waar we willen zijn. Het is een werk in uitvoering. Ik hoop dat we heel snel iets meer prestaties kunnen vinden", aldus de kopman. Volgens de coureur draait het momenteel puur om de ontwikkelingswedloop. "Degene die updates brengt, zal een sprong maken. Het hangt er gewoon vanaf wie steeds de grootste brengt".

Realitycheck in Barcelona voor Red Bull

Ook teambaas Laurent Mekies erkent dat de race in Spanje een harde confrontatie met de feiten was voor Red Bull. "Ik denk dat we die realitycheck in Barcelona wel hadden verwacht", vertelt de teambaas. Hij wijst erop dat het circuit met zijn lange rechte stuk en snelle bochten een heel ander beeld gaf dan de voorgaande race in Monaco, waar de renstal nog kon meedoen om poleposition. "Ik denk dat dit weekend bevestigt dat we het hebben over drie of vier tienden van pole, of drie of vier tienden van wat je nodig hebt om voor de overwinning te vechten", legt Mekies uit. "Er is ongetwijfeld nog steeds een gat, zowel aan de kant van de krachtbron als het chassis".

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