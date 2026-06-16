Doornbos over Verstappen bij Mercedes: 'Dan zal hij Antonelli verslaan'
Doornbos over Verstappen bij Mercedes: 'Dan zal hij Antonelli verslaan'
Max Verstappen staat opnieuw in het middelpunt van de transfercarrousel in de Formule 1. Voormalig coureur Robert Doornbos speculeert hardop over een spectaculaire overstap naar Mercedes. De analist reageert hiermee op een recent topoverleg in Salzburg, waar de regerend wereldkampioen en zijn management om de tafel zaten met de kopstukken van Red Bull.
Afgelopen woensdag vond er een belangrijke bijeenkomst plaats in Hangar-7 in Oostenrijk. Daarbij waren Red Bull-eigenaren Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya aanwezig, evenals sportdirecteur Oliver Mintzlaff en Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen. Hoewel het team officieel spreekt van een geplande evaluatie, zouden de gesprekken achter gesloten deuren vooral over de toekomstplannen van de Limburger zijn gegaan. De Nederlander weigert vooralsnog te bevestigen of hij na dit seizoen bij de Oostenrijkse renstal blijft. "Iemand nam een foto van Max in Salzburg, waar een geheime ontmoeting plaatsvond met Mark Mateschitz en de Thaise eigenaar in het hoofdkantoor van Red Bull. Wat is er aan de hand?", vraagt Doornbos zich af in The Pit Talk Podcast. "Praten ze over de toekomst of wat bespreken ze?".
Onzekerheid Verstappen door sportieve malaise bij Red Bull
De onzekerheid rondom de viervoudig wereldkampioen wordt gevoed door de huidige sportieve crisis bij Red Bull Racing. Verstappen bezet momenteel een ongebruikelijke zevende plaats in het wereldkampioenschap en kampt met een duidelijk gebrek aan snelheid ten opzichte van de concurrentie. Hoewel hij nog een doorlopend contract heeft tot medio 2028, beschikt hij over prestatieclausules die een voortijdig vertrek mogelijk maken. "Is hij nog steeds blij met vierde en vijfde plekken? Laten we eerlijk zijn: de beste coureur op de grid eindigt dit seizoen als vijfde of zesde in het kampioenschap en dat is Max Verstappen", stelt Doornbos.
Een 'waanzinnig' droomduo bij Mercedes
Als mogelijke bestemming voor de Nederlander wordt nadrukkelijk naar Mercedes gewezen. Daar maakt Andrea Kimi Antonelli momenteel een indrukwekkend debuutjaar door. De jonge Italiaan leidt het kampioenschap en wist al vijf Grands Prix op rij te winnen. Toch is Doornbos ervan overtuigd dat Verstappen de overhand zou hebben bij een directe confrontatie. "Kimi laat geweldige snelheid zien en is in topvorm, maar als je Max en Kimi in de auto zet, zal Max hem nog steeds verslaan", aldus de Rotterdammer. Hij ziet een dergelijke samenwerking wel zitten. "Ze zouden een geweldig rijdersduo vormen. Kun je je voorstellen dat Mercedes hen ooit samen in één team zet?". "Dat zou waanzinnig zijn", oordeelt hij.
Interne wrijving en de toekomst van Russell
De vraag is echter of een dergelijke droombezetting realistisch is. Binnen de Duitse renstal zou het samenbrengen van twee absolute topcoureurs ongetwijfeld voor interne wrijving zorgen. "In het verleden hebben we gezien dat als je twee topcoureurs tegen elkaar zet, dat het ofwel hard tegen hard wordt, of dat er een duidelijke winnaar komt", beseft Doornbos. Bovendien zou de komst van Verstappen directe gevolgen hebben voor George Russell. De Brit heeft een contract dat na dit seizoen afloopt, al bevat dit nog wel een optie voor een extra jaar. Doornbos verwacht dat Russell en Antonelli voorlopig in onzekerheid blijven. "Bij Mercedes hebben beide coureurs een éénjarig contract. Moge de beste winnen. Ik weet niet of er nog plek is voor de andere coureur gezien de situatie van Max", besluit de voormalig Formule 1-coureur.
Max Verstappen naar Mercedes
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