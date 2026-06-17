Waar Max Verstappen momenteel vooral weinig plezier beleeft aan zijn Formule 1-weekenden, kan Kelly Piquet gelukkig nog wel genieten van haar werk. De Braziliaanse vriendin van Verstappen deelt op Instagram een fotoshoot om de maandag wat op te fleuren en de sleur te doorbreken.

Voor Verstappen was het weekend in Barcelona opnieuw een bevestiging dat Red Bull weliswaar een stap vooruit heeft gezet, maar dat het gat naar Mercedes, Ferrari en McLaren nog altijd aanwezig is. Het Oostenrijkse team maakt zich intussen op voor de thuisrace op de Red Bull Ring volgende week. Naar verwachting worden daar updates geïntroduceerd om de achterstand verder te verkleinen.

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Vriendin Verstappen deelt kiekjes

Voorlopig blijft het dus vooral afwachten, terwijl Piquet zich vooral richt op haar eigen werkzaamheden.

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