Renger van der Zande vindt Max Verstappen een absolute 'freak' als het aankomt op technische details en het maximaliseren van de prestaties van zijn team. De coureur, die afgelopen weekend nog deelnam aan de 24 uur van Le Mans, stelt dat de Nederlander tot het uiterste gaat om elk mogelijk voordeel uit zijn materiaal te halen.

De uitspraken komen in een periode waarin de Red Bull-coureur voor grote technische uitdagingen staat. Dit seizoen, dat gekenmerkt wordt door ingrijpende nieuwe motorreglementen, verloopt moeizaam voor de formatie uit Milton Keynes. De RB22 is momenteel de vierde auto op de grid en Verstappen bezet slechts de zevende plaats in het kampioenschap, met een aanzienlijke achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Juist in deze fase, waarin het team kampt met balansproblemen en de ontwikkeling van de nieuwe krachtbron een hoofdpijndossier vormt, komt de technische gedrevenheid van de coureur sterk naar voren.

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Een freak

Van der Zande sprak onlangs met een betrokkene uit de racewereld die de werkwijze van Verstappen van dichtbij meemaakte. "Ik sprak iemand en die was heel dicht bij dat GT-programma op de Nordschleife. En die zei: dit is gewoon een freak", aldus de coureur in Race Café. Volgens hem eist Verstappen constant het maximale van zijn omgeving en de technici om hem heen. "Hij gaat zo tot het gaatje om het laatste uit die mensen te halen, de techniek, de dempers", vervolgt hij.

Tot het uiterste voor techniek

De analist van Ziggo Sport ziet daarin een duidelijke gelijkenis met de vader van de coureur, Jos Verstappen. Van der Zande herinnert zich hoe ver de familie vroeger al ging voor een minimaal voordeel op de baan. "Hij is net als zijn vader. Die kon je ook bellen op vrijdag van een kartraceweekend. Als je in Zuid-Italië zei: er ligt een carburateur, die gaat een halve tiende sneller. Jos stapt gewoon 's nachts in de auto om die carburateur te halen", legt Van der Zande uit. "En zo zit Max ook in de wedstrijd. Hij vindt dat in de familie, die vinden dat ze het allerlaatste eruit moeten halen."

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