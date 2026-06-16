Mercedes onthult foutje waardoor Russell racepace verloor in Barcelona
Mercedes onthult foutje waardoor Russell racepace verloor in Barcelona
Het team van Mercedes legt uit waarom George Russell in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona (Catalonië) uiteindelijk geen vuist kon maken tegen het tempo van winnaar Lewis Hamilton. Russell pakte op zaterdag nog de pole position, maar kwam in Spanje bijna twintig seconden achter de zevenvoudig kampioen over de streep.
Bradley Lord, plaatsvervangend teambaas en hoofd communicatie bij Mercedes, verklaart op Instagram dat het team zelf kansen op de zege heeft laten liggen. Hij wijst daarbij onder meer naar het gevecht tussen Russell en Kimi Antonelli, dat volgens hem veel tijd heeft gekost. “In theorie hadden we deze race kunnen winnen. We hadden een erg sterk tempo met George op de mediumbanden in de openingsstint. Kimi was ook sterk op de harde banden in de tweede en derde stint. In die fases voelde George zich wat ongemakkelijk met de wagen. We hadden alleen kunnen winnen als alles perfect was. We verloren tijd doordat de coureurs met elkaar in gevecht waren.” Daarnaast stelt Lord dat ook de Virtual Safety Car in het voordeel van Hamilton en Ferrari uitpakte: “Ferrari had wat geluk met de VSC.”
Russell terug na pechweekenden
Ondanks dat is er tevredenheid over het resultaat, aangezien Russell na een reeks moeizame weekenden weer op het podium eindigde. “Het was goed om George weer op het podium te zien. Pole position pakken en meestrijden om de overwinning: dat was weer op zijn niveau.”
Foutje tijdens pitstop
Tot slot onthult Lord ook een strategische fout tijdens de laatste pitstop van Russell. "Met de wetenschap dat we tijdens de laatste pitstop de voorvleugel verkeerd hebben aangepast, door een fout in het pistool dat de vleugel wijzigt. Daardoor reed hij met een auto die erg veel last van overstuur had. Dat zorgde voor een verlies van tijd in zijn laatste stint", aldus Lord.
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