Kimi Antonelli was tot aan de Britse Grand Prix van de Formule 1 stil gebleven over de geruchten rondom Max Verstappen en een mogelijk vertrek van Red Bull Racing naar Mercedes. De rookie heeft nu echter eerlijk antwoord gegeven op de vragen en denkt dat Verstappen een "stapje hogerop" zou zijn als teamgenoot vergeleken met George Russell.

Het verhaal gaat continu door de paddock dat Verstappen mogelijk opzoek is naar een nieuwe werkgever. Red Bull Racing is teruggezakt in de pikorde en Mercedes zou momenteel de ideale kandidaat zijn om naartoe te verhuizen. De verwachting is dan dat hij Russell zal vervangen, al zit Antonelli ook niet helemaal veilig. Bij beide Mercedes-coureurs loopt het contract eind dit jaar af. Antonelli denkt echter dat hij beloond zal worden, als hij gewoon goed presteert. Krijgt hij dan Verstappen als teamgenoot? Dan staat hem een flinke uitdaging te wachten.

Verstappen is stapje hogerop

"Natuurlijk speelt er veel", begon Antonelli tegenover onder andere GPFans. "Maar ik weet zeker dat het team zijn best doet om er zo goed mogelijk voor te staan voor de toekomst. Er wordt niet alleen gekeken naar 2026, maar ook naar de jaren daarna. Er zijn natuurlijk veel geruchten, maar ik doe gewoon mijn best en dan wordt dat beloond."

Op de vraag of hij teamgenoten met Verstappen kan zijn, antwoordde de piepjonge Italiaan: "Dat is moeilijk te zeggen. Om eerlijk te zijn heeft George al laten zien hoe sterk hij wel niet is. Max zou nog een stapje hogerop zijn. Dit jaar draait voor mij echter om zoveel mogelijk ervaring opbouwen."

