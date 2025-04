Sebastian Vettel heeft zijn bewondering uitgesproken voor de volwassenheid die Max Verstappen de afgelopen jaren heeft weten te ontwikkelen in de Formule 1. Het tweetal lag in het verleden meermaals met elkaar in de clinch op de baan, maar nu is er niks meer dan respect vanuit de Duitser.

De ontwikkeling van Verstappen is knap, vooral gezien zijn reputatie in eerdere jaren waarin hij vaak betrokken was bij agressieve acties op de baan. Vettel, die Verstappen's carrière nauwlettend heeft gevolgd sinds hij zelf stopte met racen, merkt op dat de Nederlander nu slimmer rijdt en zijn tactiek heeft aangepast. Dit heeft volgens hem meer te maken met consistentie dan met pure snelheid. In het verleden bewees Verstappen nog wel eens roekeloos te zijn, iets waar ook de Duitser hinder van ondervond.

Inhaalacties plannen

Vettel vertelt: “Ik denk dat Max ongelooflijk veel talent heeft, en hij is zoveel volwassener geworden de afgelopen paar jaar. Ik denk dat de manier waarop hij zijn race opzet anders is dan vroeger. Het is een stuk slimmer. Zijn vooruitgang heeft meer met consistentie te maken dan met rondetijden. Hij is betrouwbaarder geworden en levert altijd", zo citeert Motorsport.com de Duitser over zijn mede-viervoudig wereldkampioen.

Belangrijk seizoen

Ondanks de interne onrust bij Red Bull, blijft Verstappen volgens Vettel de sterkste coureur op de huidige grid. “Hij neemt zijn tijd om een inhaalactie in te zetten. Hij wacht op het juiste moment [om toe te slaan], want hij ziet de race en de kansen voor zich. Als hij de mogelijkheid niet krijgt, schakelt hij terug naar agressie. Hij heeft zichzelf beter onder controle en dat maakt hem, naar mijn mening, de sterkste op de huidige grid. Het is geweldig om te zien. Het is uiteraard een belangrijk seizoen voor hem”, besluit de oud-coureur van Red Bull en Ferrari.