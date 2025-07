Jenson Button heeft in een interview op The Chris Moyles Show bij Radio X zijn twijfels geuit over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes. De voormalig wereldkampioen wijst naar de risico's die een verandering van team met zich mee zou brengen voor de Nederlander. De geruchten over een eventuele transfer worden de laatste tijd steeds hardnekkiger, onder andere vanwege de tegenvallende prestaties van Red Bull dit seizoen.

De Red Bull-coureur, die sinds 2015 deel uitmaakt van de Red Bull-familie, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd met vier wereldtitels. Maar ondanks het moeizame seizoen van de Oostenrijkse grootmacht, waarin slechts twee overwinningen werden behaald, ziet Button een overstap naar Mercedes niet zo zitten: "De rest van het team ligt ver achter. Hij kwalificeert zich als derde of vierde, terwijl zijn teamgenoot op plek achttien staat. Als hij naar Mercedes zou gaan, is het een heel ander verhaal. Dus de vraag is: gaat dat voor hem werken? Ik weet het niet."

Artikel gaat verder onder video

De auto is om Verstappen gebouwd bij Red Bull

Button legt uit dat de huidige teamdynamiek bij Red Bull in het voordeel van de viervoudig wereldkampioen werkt: "Het is een lastige situatie voor Max. Hij doet het ontzettend goed bij Red Bull – dat team heeft hem door de jaren heen veel gegeven. Ze hebben de auto echt om hem heen gebouwd en hij weet daar geweldig mee om te gaan. Niemand kan hem in die auto evenaren."

Line-up Mercedes

De line-up van Mercedes bestaat op dit moment uit George Russell en Kimi Antonelli, twee coureurs die allebei nog geen contract hebben voor 2026. Button ziet hierbij een risico: "De beste coureur ter wereld zou een overstap naar Mercedes moeten kunnen laten slagen. Maar het is lastig voor George, want hij zit op het hoogste niveau van zijn kunnen. Hij is de afgelopen jaren ontzettend sterk geweest. Als je kijkt naar hoe hij het tegen Lewis [Hamilton] heeft gedaan, dan heeft hij echt het potentieel van een wereldkampioen."

Geen garantie op succes

Button sluit af met de woorden dat hoewel de Nederlander een van de beste coureurs ter wereld is, succes bij Mercedes niet gegarandeerd is: "Om Max in zijn plaats te zetten, voelt als een vreemde keuze. En ja, ze hebben de jonge Kimi Antonelli, die pas 18 is en misschien een ster in wording is. Maar dat weten we op dit moment nog niet zeker."