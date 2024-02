Eén van de namen die wordt genoemd als mogelijke vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes, is het Italiaanse wonderkind Andrea Kimi Antonelli. Maar wie is deze 17-jarige groeibriljant eigenlijk?

Lewis Hamilton zorgde afgelopen week voor een wervelwind in Formule 1-land. De zevenvoudig wereldkampioen kondigde aan dat hij eind 2024 na twaalf jaar een punt achter de succesvolle samenwerking met Mercedes zet, om in de herfstdagen van zijn indrukwekkende loopbaan een nieuw avontuur bij Ferrari aan te gaan. De 39-jarige Brit heeft voor meerdere jaren getekend en hoopt de gloriedagen terug te brengen naar Maranello, iets wat bijvoorbeeld Fernando Alonso en Sebastian Vettel in het verleden niet is gelukt. Het verrassende besluit van de man uit Stevenage zorgt ervoor dat de Duitse grootmacht plotseling op zoek moet naar een nieuwe teammaat voor George Russell vanaf 2025.

Mogelijke vervangers Hamilton

Verschillende namen zijn inmiddels de revue gepasseerd. Zo wordt Williams-coureur Alexander Albon in de media vaak als serieuze kanshebber genoemd, maar ook Daniel Ricciardo zou op het lijstje met mogelijkheden van teambaas Toto Wolff staan. Wolff heeft inmiddels aangegeven de tijd te zullen nemen om de juiste keuze te maken. Het seizoen van 2024 moet immers nog beginnen, en een groot deel van de grid heeft nog geen contract voor na aankomend seizoen. De Oostenrijker liet echter ook weten dat deze situatie Mercedes misschien in de gelegenheid brengt om een "gewaagde beslissing" te nemen, waarna de aandacht plotseling werd verschoven richting Andrea Kimi Antonelli.

Het Mercedes-wonderkind

Kimi Antonelli wordt gezien als een van de grootste reizende sterren in de autosport. De 17-jarige coureur sloot zich in april van 2019 aan bij het opleidingsprogramma van Mercedes, nadat hij in de jaren hiervoor in hoog tempo verschillende kartkampioenschappen aan elkaar reeg. De jonge leeftijd van de piloot uit Bologna en het tempo waarmee hij de motorsportladder beklimt, doet denken aan de manier waarop Max Verstappen zich alweer tien jaar geleden een weg door de juniorklassen vocht.

Formule 2-debuut in 2024

Kimi Antonelli won in de afgelopen twee jaar vijf titels in single seater-kampioenschappen en maakt in 2024 zijn debuut in de Formule 2 bij het team van Prema, waarmee hij de Formule 3 overslaat. Tijdens een recente Formule 2-testdag onder natte omstandigheden, waarbij vanwege restricties met Formule 3-auto's werd gereden, was Kimi Antonelli meerdere seconden sneller over één ronde dan de rest van het veld. Kijkend naar zijn loopbaan tot nu toe, lijkt hij in staat het Formule 2-kampioenschap in zijn debuutjaar te winnen.

Nieuwe teammaat Russell?

Alhoewel een debuut bij een topteam in de Formule 1 in 2025 wellicht wat te vroeg lijkt, wordt hij door velen beschouwd als een serieuze kanshebber op het zitje naast Russell bij Mercedes. Evenveel experts en analisten zien het echter ook absoluut niet gebeuren, maar hetzelfde werd geroepen toen Verstappen in 2015 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut op het hoogste niveau maakte. Dat we Kimi Antonelli op relatief korte termijn in de koningsklasse van de autosport gaan zien, - zij het bij Mercedes of een kleiner team - lijkt in ieder geval een zekerheidje.

Wolff wil niet speculeren

Wolff zelf wil er nog niet te diep op ingaan: "Kimi hoort al sinds zijn elfde bij Mercedes", wordt de Oostenrijker geciteerd door PlanetF1, na het aangekondigde aanstaande vertrek van Hamilton. "Ik denk dat het belangrijkst op dit moment is, dat hij zich op de Formule 2 focust. Als we zijn gedachten gaan verdraaien of geruchten in de media los gaan laten, gaat dat zijn seizoen in de Formule 2 niet helpen. Hij is nog maar een paar jaar geleden uit zijn kart gestopt, en hij is nog niet eens 18. Dus ik ga liever niet speculeren over Kimi en de Formule 1."