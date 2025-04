Juan Pablo Montoya verwacht dat het team van Ferrari alles op alles zal zetten om de auto af te stellen naar de voorkeuren van Lewis Hamilton, wat ten koste zal gaan van teammaat Charles Leclerc.

Lewis Hamilton heeft zijn eerste twee raceweekenden in dienst van Ferrari achter de rug. In Australië leek de zevenvoudig wereldkampioen duidelijk niet comfortabel achter het stuur van de SF-25, waarna een strategische beslissing een goed resultaat definitief onmogelijk maakte. In China zat Hamilton er een stuk beter bij. Hij greep pole position voor de sprintrace, en won deze vervolgens op zaterdag. Vanaf daar ging het echter weer bergafwaarts.

Hamilton oogt oncomfortabel

"Lewis Hamilton is ontzettend oncomfortabel in die auto", vertelt Juan Pablo Montoya bij Vision4Sport. "De eerste keer dat je hem in een auto zag waarin hij zich comfortabel voelde, was op vrijdag en tijdens de sprintrace in China. Maar daarna hebben ze dingen aan de auto veranderd in een poging het beter te maken. Kijkend naar de televisie, leek het erop dat hij te veel onderstuur had in in de auto. Het enige wat de engineers dan kunnen doen, is de auto heel gevoelig aan de voorkant maken."

Slecht nieuws voor Leclerc

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "In Australië wilden ze een auto die makkelijk instuurde, en toen reed hij over alle kerbs. Je kon zien dat hij bang was om te sturen, alsof hij de auto niet vertrouwde. Het gaat dus even duren, maar zodra ze het voor elkaar krijgen, wordt het ontzettend goed. Alles wat Ferrari doet zal zijn om de auto beter voor Lewis te maken. Net zoals wat Red Bull doet. En als ze het beter maken voor Lewis, wat gebeurt er dan met Charles Leclerc? Hij zal niet blij zijn, nee."

