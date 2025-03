Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, heeft van zich laten horen na het toch enigszins teleurstellende debuut van de 40-jarige coureur in dienst van het Formule 1-team van Ferrari.

Lewis Hamilton moest het in zijn eerste race voor Ferrari doen met een tiende plaats. De Grand Prix van Australië werd gekenmerkt door natte en chaotische omstandigheden, maar ondanks de moeilijke omstandigheden tijdens een eerste race bij een nieuwe werkgever, overheerste er na afloop teleurstelling bij de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton gaf aan dat de Ferrari heel anders werkt dan wat hij gewend is van zijn jaren bij Mercedes, maar ook was hij kritisch op de begeleiding vanuit het team. Zo werd hij niet goed geïnformeerd over hoe veel regen er zou vallen, waardoor hij te laat naar binnen kwam voor intermediates.

Veel geleerd van eerste race

"Aan het eind van de dag zijn we gewoon blij dat deze race erop zit en dat we de finish hebben gehaald", vertelt vader Anthony bij Sky Sports F1. "Dat was het belangrijkst. Met zo weinig ronden en tijd in de auto, wisten we dat het hoe dan ook lastig zou worden. Maar we zijn best tevreden. Het is een leerproces geweest. We hebben veel over de auto geleerd: wat we moeten doen, wat we moeten veranderen en welke weg we in moeten slaan. Dus dat was allemaal goed."

Familie Hamilton houdt van een uitdaging

Hamilton senior, die in een positieve hoofdrol speelde door de in tranen gehulde Isack Hadjar op te vangen na zijn in het water gevallen debuut, vervolgt: "Het zou fantastisch zijn geweest om hier te komen en direct snel te zijn en voorin mee te doen. Maar dat was misschien te makkelijk geweest. We houden ervan als het moeilijk is, dan gaan we hard werken."

