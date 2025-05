Lewis Hamilton heeft er naar eigen zeggen "honderd procent vertrouwen in" dat Ferrari de problemen op kan lossen waar het momenteel mee kampt. De zevenvoudig wereldkampioen is onder de indruk van de manier van werken van zijn nieuwe werkgever.

Lewis Hamilton kent een wisselvallige start van zijn avontuur bij Ferrari. Na zes raceweekenden staat de zevenvoudig wereldkampioen met 41 punten op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hamilton heeft naar eigen zeggen moeite met het leren kennen van de Ferrari, maar is daarnaast al meerdere keren gefrustreerd geweest over de communicatie met zijn team. Zo waren de boordradio's tijdens de race in Miami, kraakhelder.

Hamilton blijft positief

Hamilton laat zich echter niet demotiveren: "Ik heb er honderd procent vertrouwen in dat we de problemen die we hebben, op kunnen lossen", klinkt het voor de camera van Sky Sports. "We hebben alles wat we nodig hebben binnen het team. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om te observeren hoe het team te werk gaat. Dat is anders dan ik heb ervaren bij... Ieder team is anders. McLaren was anders, Mercedes was anders, en Ferrari is anders."

Alle vertrouwen in het team

Hamilton vervolgt: "Ik ben aan het observeren en probeer te zien waar ik kan bijdragen. Fred heeft een geweldige aanpak en nogmaals, ik had niet verwacht dat ik aan het seizoen zou beginnen en direct de eerste race zou winnen. De sprintrace was al een echte bonus, eerlijk gezegd. Je leert het meest van dat soort momenten, en ik was onder de indruk van hoe het team ermee om ging. Iedereen blijft positief."

