Alexander Wurz verwacht dat er een psychologische oorlog uit zal breken tussen Ferrari-teammaten Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Met name omdat de zevenvoudig wereldkampioen heel wat trucjes achter de hand zal hebben.

Lewis Hamilton completeert dit seizoen de line-up bij Ferrari, waar hij plaats heeft genomen naast Charles Leclerc. Leclerc is al jarenlang het wonderkind van de Italiaanse grootmacht, en ligt voor de lange termijn vast bij de formatie uit Maranello. Maar een zevenvoudig wereldkampioen als teamgenoot, is ongetwijfeld geen makkelijke opgave. Hamilton is nog altijd een van de snelste coureurs op de grid, maar heeft met zijn veertig jaar ook aanzienlijk meer ervaring dan de Monegask.

Kwalificaties lijken lastig voor Hamilton

Het knelpunt voor Hamilton zit hem volgens Alexander Wurz echter in de kwalificaties: "Dat kan een probleem worden voor Lewis. Dat zagen we vorig jaar ook met George Russell, hij is ook erg sterk in de kwalificaties", klinkt het bij OE24. Hamilton moest het vorig jaar bij Mercedes meer dan eens op zaterdag afleggen tegen zijn jongere teamgenoot.

Psychologische oorlog

De voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs vervolgt: "Als Lewis wil vechten voor het wereldkampioenschap, moet hij werken aan die éne ronde in de kwalificatie. Maar tegelijkertijd zal de druk voor Charles Leclerc enorm hoog liggen. Lewis heeft heel veel trucjes achter de hand. Zijn uitstraling, zijn gedrag... Charles moet daar aan wennen. Ik denk dat het een psychologische oorlog wordt."

