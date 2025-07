Als het aan Arjan Bos, voorzitter van het circuitbestuur van Assen, ligt, verdwijnt de Formule 1 niet uit Nederland. In Langs de Lijn legt Bos uit dat het TT Circuit Assen meer dan geschikt is voor de koningsklasse, al acht hij de kans klein dat de Formule 1 zelf geïnteresseerd is in een race op het Drentse asfalt.

