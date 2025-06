Het team van Ferrari is volgens Ted Kravitz de afgelopen races vooral bezig geweest met het vermijden van diskwalificatie. De verslaggever van Sky Sports F1 verwijst naar de diskwalificaties tijdens de Grand Prix van China, waarbij de plank onder de wagens te ver waren afgesleten. Ferrari zou nog steeds niet over een structurele oplossing beschikken, waardoor beide coureurs van het team een aangepaste rijstijl moeten hanteren.

De rijhoogte is met de huidige grondeffectauto’s belangrijker dan ooit geworden. In het vorige Formule 1-tijdperk kwam de neerwaartse druk vooral uit de vleugels en flapjes op de auto. Tegenwoordig wordt die voornamelijk gegenereerd door de vloer onder de wagen. Teams willen hun auto’s zo laag mogelijk afstellen om maximale grip te genereren, zonder dat er porpoising optreedt. Tegelijkertijd mag de wagen niet te laag staan, omdat de plank onder de auto dan kan afslijten. Hamilton werd na de race in Shanghai uit de uitslag geschrapt vanwege overmatige plankslijtage, en Ferrari wil koste wat kost voorkomen dat hen hetzelfde overkomt.

Lift and coast

Kravitz legt in Ted’s Notebook uit dat Charles Leclerc en Hamilton daardoor een aangepaste rijstijl moeten aanhouden om diskwalificatie te voorkomen. In plaats van hard te remmen voor bochten, moeten de coureurs meer gebruikmaken van lift and coast. Daarbij laten ze het gaspedaal los om de auto op de motor af te remmen, wat ten koste gaat van rondetijd. "Charles moest overal lift and coast toepassen en gaf aan Brian [Bozzi, red.] aan dat hij dat constant aan het doen was. De reden dat ze dit moeten doen, is dat ze problemen hebben met de rijhoogte. Ze kunnen de auto, als deze vol zit met benzine, niet zo laag afstellen als ze zouden willen."

Rijstijl aanpassen

Ferrari heeft dus een alternatief plan ontwikkeld, maar dat lijkt voorlopig nog geen ideale oplossing, ondanks de derde plek van Leclerc in Oostenrijk. "Eén manier om daarmee om te gaan, zonder de wagen dus te hoog af te stellen en daardoor sowieso een nachtmerrie te creëren, is om halverwege de race... en Lewis heeft hier al over gesproken, maar Ferrari wil het niet naar buiten brengen... is dat ze aan het einde van de rechte stukken niet het duik-effect willen hebben, waardoor de plank mogelijk afslijt. Ze vragen de coureurs om te liften en te coasten, zodat de auto een beetje omhoog komt en ze de bochten goed in kunnen glijden. Het is geen probleem met bandenslijtage, brandstofverbruik of de remmen. Het is, zoals wij geloven, om de plank te beschermen en diskwalificatie te voorkomen, zoals tijdens de Grand Prix van China is gebeurd. Sinds dat moment is de auto namelijk niet meer hetzelfde."

