Lewis Hamilton vertrok bij Mercedes en ging naar Ferrari om daar op jacht te gaan naar zijn achtste titel in F1. De Brit zal er inmiddels achter zijn gekomen dat er een wonder moet gebeuren wil hij deze mijlpaal nog gaan bereiken. Het Italiaanse team en hijzelf lijken hem die kans namelijk niet te geven.

Toen Hamilton in 2007 aan zijn carrière in F1 begon door tweede te worden in het kampioenschap bij de coureurs namens McLaren Mercedes, had iedereen wel door dat F1 er een goede coureur bij had gekregen. Een coureur die veel records kon gaan evenaren en verbreken. Dit is allemaal ook uitgekomen, maar de laatste stap richting onsterfelijkheid lijkt Hamilton niet meer te gaan zetten. Zijn laatste hoop lijkt de nieuwe auto en nieuwe reglementen in 2026.

Hamilton bij McLaren Mercedes

Hamilton debuteerde dus in 2007 en zou meteen P2 veroveren in het kampioenschap bij de coureurs door 109 punten te scoren en vier zeges te boeken. Zijn eerste F1-zege was in Canada, en het zou zeker niet de laatste zege van de Brit zijn in F1. In 2008 won hij meteen weer vier races en werd hij zelfs wereldkampioen in zijn tweede seizoen in F1. Deze lijn zou hij echter niet meteen doortrekken.

Hamilton won in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 wel zijn races (twaalf in totaal), maar hij eindigde die jaren op P5, P4, P5, P4 en P4 in het kampioenschap bij de coureurs. Dit kwam vooral omdat Sebastian Vettel met Red Bull de koningsklasse begonnen te domineren en McLaren Mercedes hier geen antwoord op had.

Nieuw tijdperk ziet Hamilton domineren

Vervolgens begon in 2014 een nieuw tijdperk in F1 met nieuwe motoren en nieuwe auto's. Mercedes bleek er meteen bovenop te zitten en de snelste auto te hebben ontwikkeld. Het was het begin van misschien wel een van de meest dominante periodes die F1 ooit heeft gezien. Hamilton werd kampioen in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020. Het hadden zeven titels op rij kunnen zijn als teamgenoot Nico Rosberg de reeks niet in 2016 had doorbroken.

Hamilton werd in deze seizoenen eigenlijk amper tot niet uitgedaagd, zowel door zijn teamgenoot als door een ander team niet. Alleen Rosberg kwam in de buurt, maar voor de rest had niemand iets te vertellen. Dit veranderde echter in 2021.

In 2021 veranderde alles voor Hamilton

In 2021 bleek Hamilton namelijk ineens wel een uitdager te hebben: Max Verstappen. Hamilton won dat seizoen acht van de 22 races en scoorde 387,5 punten, maar dit aantal bleek door de Grand Prix van Abu Dhabi niet genoeg. Verstappen won die race door een late safety car en een inhaalactie in de laatste ronde van de race, waardoor hij ook wereldkampioen werd.

Zowel Hamilton als Mercedes waren nog maanden van slag en stellen nog steeds dat Hamilton die titel had moeten hebben als de regels door wedstrijdleider Michael Masi waren gevolgd, maar tot een echt protest kwam het uiteindelijk niet. Hamilton bleef vervolgens maandenlang stil, maar zou uiteindelijk in 2022 terugkeren voor het nieuwe tijdperk in F1.

Nieuwe auto's passen niet bij Hamilton

In 2022, 2023 en 2024 bleek echter dat Mercedes de aerodynamische veranderingen niet goed had aangepakt en Hamilton tevens zich totaal niet comfortabel voelde in de auto. In die drie seizoenen won Hamilton slechts twee races (in 2024), terwijl hij in 2022 en 2023 dus zonder overwinning bleef. Het bleek in 2024 dan ook reden genoeg voor Hamilton om afscheid te nemen van het team, omdat Hamilton het idee had dat hij bij Mercedes niet meer op korte termijn een kampioenschap zou winnen en hijzelf ook niet zoveel tijd meer had in de autosport.

Vervolgens kwam begin 2024 al naar buiten dat Hamilton vanaf 2025 naar Ferrari zou gaan om Carlos Sainz op te volgen. Volgens velen de beste coureur aller tijden en statistisch gezien sowieso een van de beste ooit die voor het meest historische team in F1 ging rijden. Daarnaast vond Ferrari gedurende het seizoen veel snelheid en had het eind 2024 wellicht zelfs de snelste auto van de grid. Het leek een sprookje te zijn dat zichzelf schreef.

Hamilton en Ferrari zoekende

Ferrari besloot vervolgens heel veel aan de auto te veranderen in de winter in de hoop Hamilton en Leclerc een kans te geven op de titel. Alle pijlen werden bij Ferrari gericht op de korte termijn en het seizoen 2025. De veranderingen, zo blijkt achteraf, hebben de auto echter meer problemen opgeleverd dan dat de auto er beter van is geworden.

Het voornaamste probleem is de kwalificatie en de rijhoogte van de auto. Vooral dat laatste is een groot probleem, omdat het maximale hierdoor niet uit de auto gehaald kan worden zonder dat de plank bij de vloer gaat slijten. Het zorgt voor veel prestatieverlies, iets wat Leclerc en vooral Hamilton merkt. De Brit kan ook in de Ferrari zijn ritme simpelweg niet vinden. Zijn resultaten tot nu toe in 2025: P10, DSQ, P7, P5, P7, P8, P4, P5 en P6. Stabiele resultaten, maar vooral stabiel niet goed genoeg. Hamilton kan zich totaal niet meten met Leclerc, die bijna elk weekend meer uit de auto weet te halen. Zelfs dat is echter niet genoeg gebleken om van Leclerc en Ferrari een titelkandidaat te maken.

Alle pijlen gericht op 2026

Daardoor zijn alle pijlen nu al gericht op 2026 en de nieuwe reglementen. Deze nieuwe reglementen gaan vooral impact hebben op de motor. De vraag is of Ferrari een motor kan ontwikkelen die goed met deze nieuwe reglementen om kan gaaf, efficiënt is en of er vervolgens ook nog een goede aerodynamische auto op de baan gezet kan worden.

Voor Hamilton zal dat de hoop zijn, waarbij de Brit ook zal hopen dat de auto's van het nieuwe tijdperk hem beter zullen liggen. Feit is dat Hamilton zich namelijk bij zowel Mercedes als Ferrari in deze auto's, die dicht tegen de grond zitten, niet fijn heeft gevoeld. Of dit in 2026 wel het geval gaat zijn is afwachten, maar het zal wel de laatste kans zijn voor de Brit. Hamilton gaat in ieder geval all-in voor 2026, maar kan ook een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst van Verstappen in F1. Bij een eventueel pensioen na 2026 is Ferrari ineens een optie voor de Nederlander. Zolang Hamilton er zit, zal dit echter geen optie zijn voor Verstappen.

