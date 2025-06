Ook Italiaanse politici houden zich bezig met het lot van Ferrari. De Scuderia presteert nog steeds ondermaats en inmiddels ligt de positie van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onder een vergrootglas. Ignazio La Russa, de Italiaanse voorzitter van de Senaat, stelt dan ook dat niemand minder dan Flavio Briatore naar Maranello moet komen om schoon schip te maken.

Vasseur is sinds 2022 teambaas van Ferrari, als opvolger van Mattia Binotto. Hoewel hij aanvankelijk met de bezem door het team ging, blijven de prestaties voorlopig uit. In 2025 wist Lewis Hamilton nog wel de sprintrace in China te winnen, maar verder zijn er weinig hoogtepunten te noemen voor de Scuderia. Vasseur heeft echter aangekondigd dat er updates onderweg zijn, die mogelijk het tij nog kunnen keren.

Artikel gaat verder onder video

Italiaanse pers wijzen naar deadline voor Vasseur

De Italiaanse pers heeft de afgelopen weken de positie van Vasseur ter discussie gesteld. La Gazzetta dello Sport ging echter nog een stapje verder en stelde dat de Fransman nog drie races de tijd krijgt om zich te bewijzen. De naam van Christian Horner zong de afgelopen weken ook rond, maar in Canada beet Vasseur van zich af. "Het is sommige Italiaanse media, niet alle Italiaanse media. En ik maak me niet druk om mezelf, ik kan het wel aan, maar het gaat mij om de mensen binnen het team. Om zo met namen te smijten is respectloos jegens hen en hun families. We hadden zo'n geval vorig jaar ook met het hoofd van de aerodynamische afdeling, Loïc [Serra]. Ik weet niet wat hun doel is, ik begrijp het niet. Misschien willen ze het team gewoon shit geven, maar ik snap niet wat voor nut dat heeft. Waarschijnlijk is dat de enige manier waarop zij kunnen bestaan, maar het levert het team alleen maar schade op", zo liet hij weten.

Briatore moet schoon schip maken

Politicus La Russa uit zich bij La Politica nel Pallone over de situatie bij Ferrari en wijst Briatore aan als ideale opvolger van Vasseur. "Flavio is een goede vriend van mij. Wat hij ook heeft gedaan, hij heeft het altijd heel, heel goed gedaan. Maar ik denk niet dat een geweldige manager op dit moment voldoende is om Ferrari te leiden. Ik geloof - ik heb, in tegenstelling tot mijn zoon, niet veel met motoren - dat het probleem dieper ligt dan alleen het vervangen van de manager. Flavio zou voor de nodige frisse wind kunnen zorgen. Hij is niet alleen in staat om te grommen, maar ook om dingen voor elkaar te krijgen."

