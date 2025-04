Ralf Schumacher verwacht dat als de situatie van Lewis Hamilton bij Ferrari er niet snel op vooruit gaat, de zevenvoudig wereldkampioen wellicht eerder afscheid neemt van de Formule 1 dan wordt gedacht.

Het avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari kent niet de gedroomde start. Alhoewel de 40-jarige coureur op indrukwekkende wijze de sprintrace in China wist te winnen, is het overduidelijk dat Hamilton moeite heeft met de auto van Ferrari. Na vijf raceweekenden staat de Brit met 31 punten op de zevende plaats, waar teammaat Charles Leclerc zich met 47 punten op de vijfde plaats heeft gepositioneerd. Het is een publiek geheim dat het momenteel niet lekker loopt bij Ferrari, maar Hamilton heeft het bijzonder lastig om zich aan te passen aan de karakteristieken van de SF-25.

Problemen Hamilton bij Ferrari

"Hij krijgt die auto gewoon niet onder de knie", vertelt Ralf Schumacher in de podcast Backstage Boxengasse. "Iedereen heeft het over Lando [Norris], maar het lijkt bij Hamilton allemaal nog veel erger. Hij is in zichzelf gekeerd en daar maak ik me zorgen over, want dat is niet nodig. Maar ik weet hoe het voelt. Ik ben zelf coureur geweest. Als je daar staat zonder handvaten en je bent constant langzamer..."

Vroegtijdige exit Hamilton bij Ferrari?

De Duitser vervolgt: "Denk nog maar eens terug aan Silverstone [waar Hamilton in 2024 voor het eerst een race won sinds 2021]. Daar huilde hij tranen van vreugde en zei hij: 'Ik kan het blijkbaar nog steeds.' Dat gevoel glipt nu door zijn vingers. Als het niet beter wordt, is het niet meer leuk. Dan komt er een dag waarop hij wakker wordt en denkt: 'Waarom doe ik dit mezelf aan? Ik geniet er niet meer van. Het lijkt alsof ik het niet meer goed kan doen en ik sta het team alleen maar in de weg.'"

