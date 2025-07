Gerhard Berger heeft zijn twijfels bij de geschiktheid van Laurent Mekies als nieuwe teambaas van Red Bull Racing. In een recent artikel vraagt de Oostenrijker zich af of Mekies wel het nodige 'killer instinct' heeft, dat van een topteam als Red Bull wordt verlangd.

Mekies, voorheen teambaas van Racing Bulls waarbij hij het team naar een zevende plaats leidde, neemt de verantwoordelijkheden van teambaas en CEO over van Christian Horner over. Berger kent Mekies van zijn tijd bij Ferrari, Toro Rosso en de FIA, en prijst hem als een sympathieke en capabele leider, ondanks zijn twijfels of hij de juiste man is om Red Bull Racing uit de huidige neerwaartse spiraal te trekken.

"Het gaat er op dit moment veel meer om het hele team te stabiliseren en Max Verstappen er weer goed in te krijgen," vertelt Berger tegenover oe24. Red Bull Racing staat momenteel vierde in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes, Ferrari en McLaren.

Toch ziet Berger ook potentieel in Mekies: "Hij heeft een goede stijl en kent de Formule 1 heel goed, omdat hij in verschillende functies actief is geweest," zegt Berger. "Of hij ook het 'killer instinct' heeft dat nodig is bij zo'n groot team als je aan de top staat, dat valt nog te bezien. Het doel is nu om het team weer goed op te bouwen en de neerwaartse spiraal te doorbreken", aldus Berger.