Racing Bulls kondigt de opvolger van Laurent Mekies als teambaas aan

Laurent Mekies (48) maakt per direct de overstap naar Red Bull Racing. De Fransman wordt zowel de nieuwe CEO als teambaas van het Formule 1-team uit Milton Keynes. Hij vervangt de reeds ontslagen Christian Horner (51). Mekies wordt op zijn beurt als teambaas van Racing Bulls opgevolgd door Alan Permane (58).

Omdat Mekies per direct de overstap maakt naar Red Bull Racing, komt ook het zusterteam Racing Bulls met de bevestiging dat het een nieuwe teambaas heeft aangesteld. De juniorenformatie heeft Permane naar voren geschoven als eindverantwoordelijke. Permane was al actief bij het team als Racing Director, een rol die hij pas kort bekleedde. De Brit werd in de zomer van 2023 ontslagen bij Alpine en verkaste toen in 2024 richting de Red Bull-familie. Nu wordt hij dus de nieuwe teambaas van Racing Bulls, waar hij per direct het takenpakket van Mekies overneemt. In een eerste reactie laat Permane vereerd te zijn met het vertrouwen dat hij nu krijgt van de Red Bull-leiding.

Permane "zeer vereerd" met rol als RB-teambaas

"Ik voel me zeer vereerd om de rol van teambaas op me te nemen en wil [Red Bull-uitvoerend directeur] Oliver [Mintzlaff] en [Red Bull-hoofdadviseur] Helmut [Marko] bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld", zo vertelt Permane in het officiële statement. "Ik kijk ernaar uit om met Peter samen te werken en het goede werk dat hij en Laurent hebben verricht om stappen te maken met dit team, voort te zetten. Dit is een nieuwe uitdaging voor mij, maar ik weet dat ik kan rekenen op de steun van iedereen binnen het team."

