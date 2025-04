Voor fans van Max Verstappen en verzamelaars van memorabilia is er goed nieuws, want Red Bull Racing heeft een actie waarbij je een unieke replica kan winnen van het overall waarmee hij de F1 Grand Prix van Japan won. Je hoeft simpelweg alleen een vraag over de coureur in te vullen. Het probleem is echter dat het goede antwoord er niet tussenstaat.

2025 is het meest uitdagende Formule 1-seizoen tot nu toe voor Verstappen sinds hij vier jaar geleden de welbekende titanenstrijd had met Lewis Hamilton. Nu moet hij het echter niet opnemen tegen de zevenvoudig wereldkampioen, maar tegen regerend constructeurskampioen McLaren en diens coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen heeft een van de vijf verreden Grands Prix kunnen winnen en dat gebeurde in Japan. Hij sleepte de pole position binnen en werd tijdens de race constant opgejaagd door de papajakleurige bolides. Zelfs na een momentje met Norris in de pitstraat wist Verstappen de zege te pakken.

Red Bull weet niet waar Verstappen is geboren

De overwinning op het Suzuka International Racing Course was tegelijkertijd een mooi eerbetoon aan Honda. Suzuka is natuurlijk de thuisrace van de Japanse motorfabrikant, die in het laatste seizoen met Red Bull zit voor de overstap naar Aston Martin, en dus werd er met een speciale wit-en-rode kleurstelling gereden.

Bijhorend hadden Verstappen en zijn ploegmaatje Yuki Tsunoda wit-en-rode racepakken aan. Een unieke replica daarvan kun je winnen op de website van Red Bull Racing. Je moet dan één vraag correct beantwoorden: waar is Max Verstappen geboren?

Je kunt kiezen uit de antwoorden Italië, Mexico, Nederland en Spanje. De echte Verstappen-fans weten echter dat de viervoudig wereldkampioen helemaal niet in Nederland geboren is. Hij is geboren in Hasselt, in België. Verstappen zat in Maaseik op de school, eveneens in België.

Op social media wordt er lachend gereageerd: "Dat is een makkelijke manier om te vermijden dat je het racepak moet weggeven", "Kon een stagiair niet eens op zijn Wikipedia-pagina kijken?" en "Volgens mij was Verstappen in het geheim in een lab gekweekt onder leiding van Jos".

