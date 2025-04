Max Verstappen werd afgelopen zondag tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië door de FIA-stewards gestraft voor zijn incident met Oscar Piastri bij de start. Verstappen kreeg een vijf seconden tijdstraf en zag daardoor een potentiële zege door de vingers glippen. Red Bull-teambaas Christian Horner vraagt zich af wat er met de reglementen is gebeurd.

Verstappen vertrok in Djedda vanaf pole, maar zag al snel hoe Piastri zijn auto langszij wist te zetten. De Red Bull en McLaren gingen gezamenlijk de eerste bocht in, waarbij Verstappen naar buiten werd gedrongen en geen andere optie zag om de baan af te snijden en zijn voorsprong te behouden. Niets mis mee, zo dacht men in het kamp van Red Bull, want de plek werd niet teruggegeven aan Piastri. De stewards besloten echter anders en gaven Verstappen een vijf seconden straf. Deze straf bleek uiteindelijk precies voldoende voor Piastri om de overwinning te pakken. Bij Red Bull snappen ze nog steeds niet waarom Verstappen gestraft is en vragen ze zich af wat er met de regels voor de eerste ronde is gebeurd.

Zonder straf had Verstappen gewonnen in Djedda

Teambaas Horner is van mening dat Verstappen de Grand Prix van Saoedi-Arabië had gewonnen als hij geen tijdstraf had gekregen. "Het is jammer. Onze snelheid ten opzichte van de McLaren in de eerste stint was goed, maar we moesten de straf uitzitten in dezelfde stint als Oscar. Hij finishte drie seconden voor hem [Verstappen] en zonder die straf had Max gewonnen", zo vertelt Horner bij de media. De uitleg die de FIA gaf voor de straf van Verstappen, snapt de teambaas niet. "Ik snap niet hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Ze gingen allebei met dezelfde snelheid de bocht in, Oscar gaat wijd in die bocht en Max kan niet zomaar verdwijnen", zo zucht de Brit.

Horner roept op tot regelwijziging

Horner vindt dan ook dat de FIA kritisch moet gaan kijken naar de regels. De teambaas begrijpt ook niet wat er is gebeurd met de regel dat er in de eerste ronde wat soepeler wordt omgegaan met incidenten. "Deze regels moeten misschien dus herzien worden. En ik weet niet wat er is gebeurd met de formule 'laat ze maar racen in de eerste ronde', blijkbaar is die afgeschaft", aldus een kritische Horner.

