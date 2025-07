In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Mercedes van plan zou zijn om George Russell naast Max Verstappen te zetten en Andrea Kimi Antonelli uit te lenen aan Alpine om hem zo in F1 te houden, kwam ook naar buiten wat de plannen zijn van Laurent Mekies als nieuwe teambaas van Red Bull Racing, zou Red Bull ook een beslissing hebben genomen over de mogelijke toekomst van Sebastian Vettel bij het team en deelde Jack Plooij een opvallend detail over de inkomsten van Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 16 juli.

'Max Verstappen krijgt groen licht van Mercedes, één obstakel houdt transfer tegen'

Het lijkt op dit moment een kwestie van tijd dat Max Verstappen de overstap zal gaan maken richting het team van Mercedes. Volgens recente berichten uit Italië heeft Mercedes-topman Ola Källenius namelijk 'groen licht' gegeven voor deze megadeal. Echter, er blijft één probleem bestaan: de Nederlander zit nog vast aan zijn Red Bull-contract, dat nog loopt tot eind 2028. Meer lezen over wat voor beslissing er bij Mercedes zou zijn gevallen en wat er nu nog moet gebeuren voor een transfer van Verstappen? Klik hier!

'Red Bull Racing heeft beslissing genomen over terugkeer Vettel'

Sebastian Vettel zou in beeld zijn als de mogelijke opvolger van Helmut Marko bij Red Bull Racing. De adviseur van het team liet daarnaast zelf optekenen dat de Duitser een ideale kandidaat zou zijn. Ralf Schumacher meent te weten dat er inmiddels een besluit is genomen. Meer lezen over hoe de toekomst van Vettel bij Red Bull Racing eruit lijkt te zien? Klik hier!

Plooij: 'Verstappen deelt zijn miljoenensalaris met zusje Victoria'

Max Verstappen (27) verdient bij Red Bull Racing een gigantisch salaris. De regerend wereldkampioen krijgt tientallen miljoenen euro's per jaar overgemaakt, maar dit houdt hij niet allemaal voor zichzelf. Volgens Ziggo-analist Jack Plooij ontvangt zusje Victoria (25) hiervan een groot gedeelte. "En daar hoeft ze niks voor te doen", klinkt het. Meer lezen over wat Plooij te zeggen heeft over hoe Verstappen ook zijn familie helpt met zijn inkomsten? Klik hier!

'Mercedes wil Russell naast Verstappen, Antonelli op leenbasis naar ander Formule 1-team'

Wederom een nieuwe wending in het verhaal rondom de toekomst van Max Verstappen. Als de Nederlander naar Mercedes gaat, is het volgens Italiaanse media niet George Russell, maar Kimi Antonelli die plaats moet maken voor de komst van de viervoudig wereldkampioen. Meer lezen over wat voor gevolgen de komst van Verstappen bij Mercedes zou hebben voor Antonelli? Klik hier!

'Mekies wil basisafstelling RB21 richting raceweekenden verbeteren'

De kersverse teambaas van Red Bull Racing, Laurent Mekies, heeft ambitieuze plannen voor het Oostenrijkse team, zo meldt Formula Analisi Technica. Een van zijn eerste speerpunten is het verbeteren van de afstelling waarmee Red Bull aan een raceweekend begint. Meer lezen over wat de plannen van Mekies zouden zijn als nieuwe teambaas van Red Bull? Klik hier!

