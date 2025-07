Sebastian Vettel zou in beeld zijn als de mogelijke opvolger van Helmut Marko bij Red Bull Racing. De adviseur van het team liet daarnaast zelf optekenen dat de Duitser een ideale kandidaat zou zijn. Ralf Schumacher meent te weten dat er inmiddels een besluit is genomen.

Sebastian Vettel kroonde zich in dienst van Red Bull Racing tussen 2009 en 2014 vier keer achtereenvolgend tot wereldkampioen Formule 1. De Duitser maakte na een moeizaam seizoen in 2015 de overstap naar Ferrari, waar hij hoopte in de voetsporen te kunnen treden van landgenoot en racelegende Michael Schumacher. Grote successen bleven echter uit in het rood, waarna Vettel nog twee seizoenen kleurloos in dienst van Aston Martin reed, om vervolgens eind 2022 een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Ideale opvolger van Helmut Marko?

De afgelopen maanden wordt er echter gesproken van een mogelijke terugkeer van Vettel bij Red Bull Racing. Niet als coureur, maar als opvolger van Helmut Marko: de topadviseur en talentenscout van het team. Marko heeft een contract tot eind 2026 bij Red Bull Racing, en gezien zijn leeftijd van 82 jaar, is het niet ondenkbaar dat de Oostenrijker het een keer goed vindt geweest. Zelf noemde hij Vettel de ideale opvolger en ook Max Verstappen sprak uit dat er altijd plek zal zijn voor Vettel bij de Oostenrijkse grootmacht.

Vettel afgewezen door Red Bull Racing

Maar volgens Ralf Schumacher is het hele verhaal inmiddels alweer van tafel geveegd: "Vettel, ik denk niet dat dat gaat gebeuren", klinkt het bij Sport1. "Volgens mij was het een eenzijdig verhaal. Voor zover ik heb gehoord, heeft hij een duidelijke afwijzing gekregen en staat het verder ook niet ter discussie", aldus de voormalig Formule 1-coureur en analist.

