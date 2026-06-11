George Russell beleeft natuurlijk voorlopig een seizoen om van te huilen in de Formule 1 met alle problemen die hij gekend heeft en het is dan ook zaak voor de Brit om snel een ommekeer te maken. Russell stelt op donderdag tegen over onder meer GPFans dat het kampioenschap inmiddels wel vrij ver weg lijkt.

Na een dramatisch verlopen raceweekend in Monaco, waar de Brit door meerdere straffen buiten de punten viel, is de achterstand op Kimi Antonelli in de strijd om de wereldtitel behoorlijk opgelopen. In Barcelona vertelt hij nagedacht te hebben over de hele situatie waarin hij op dit moment zit: "Het is natuurlijk zwaar geweest om met de uitslag om te gaan. Toen ik echter er even over na ging denken... In een neutraal seizoen, had ik drie podiums erbij, stond ik vijf races op het podium, had ik een paar podiums meer en stond ik waarschijnlijk vlak achter Kimi in de stand. Het is nu totaal anders. Ik ga elke race in om controle te hebben over wat te controleren valt."

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De wereldtitel?

Russell vervolgt: "Ik kan er niks aan doen als de motor ermee kapt. Ik kan niks doen aan een slechte safety car-timing of een overtreding in de pitstraat. De druk is er vanaf. Ik denk niet eens aan het kampioenschap, dat ligt nu zover buiten mijn bereik. Ik ga gewoon van de races genieten en plezier hebben en snel rijden", zo stelt de Brit. Vervolgens wordt hem gevraagd hoe hij met Monaco is omgegaan vlak na de race: "Ik praat al zes jaar na elke race met mijn prestatiepsycholoog, dus dat is niet per se nieuw. Het is wel fijn om altijd iemand te hebben om mee te praten als je niet zeker weet hoe je je emoties moet overkomen."

Ronaldinho en Nadal

De Brit trekt lering uit andere legendarische atleten: 'Als ik zestig punten achter had gestaan door de prestaties, had ik me veel slechter gevoeld dan op dit moment waar minstens 45 van de verloren punten buiten mijn controle liggen. Ik heb recent documentaires gekeken van Rafa [Nadal] en Ronaldinho. Het is niet zo dat elk jaar of elk seizoen jouw kant op valt. Ronaldinho was een held voor mij. Hij kende ook jaren en competities met problemen. We herinneren ons alleen de hoogtepunten van de grootheden. Iedereen gaat hier doorheen. Of het nu om je eigen prestaties, dingen buiten je controle om of blessures gaat."

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