'Mercedes wil Russell naast Verstappen, Antonelli op leenbasis naar ander Formule 1-team'

Wederom een nieuwe wending in het verhaal rondom de toekomst van Max Verstappen. Als de Nederlander naar Mercedes gaat, is het volgens Italiaanse media niet George Russell, maar Kimi Antonelli die plaats moet maken voor de komst van de viervoudig wereldkampioen.

Max Verstappen ligt tot eind 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar wordt de afgelopen maanden sterk gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Het is geen geheim dat de Nederlander gesprekken heeft gevoerd met de Duitse grootmacht, maar officieel is de vermeende overstap nog allerminst. Het ligt in de lijn der verwachting dat Verstappen in de zomerstop - na de Grand Prix van Hongarije en voor de Grand Prix van Nederland - definitief de knoop door zal hakken wat betreft zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

George Russell in de wachtkamer bij Mercedes?

George Russell zit zodoende nog altijd in de wachtkamer. De Brit is een kind van Mercedes, maar wordt vooralsnog in het ongewisse gelaten over zijn toekomst bij het team. Het contract van Russell verloopt aan het eind van dit jaar, en van een nieuwe deal is nog altijd geen sprake. De algemene consensus is dan ook dat áls Verstappen besluit naar Mercedes te vertrekken, het Russell is die ruimbaan moet maken voor de komst van de viervoudig wereldkampioen. Het zitje van zijn teammaat, het achttienjarige Italiaanse supertalent Kimi Antonelli, blijft in de media vrijwel onbesproken.

Kimi Antonelli op leenbasis naar F1-team Alpine

Maar nu is daar de zoveelste nieuwe wending in de hele saga rondom de toekomst van Verstappen. Het doorgaans goed ingevoerde La Gazetta dello Sport meldt nu namelijk dat het mogelijk Antonelli is die opzij wordt gezet als Verstappen besluit naar Mercedes te vertrekken. De piepjonge coureur zou in dat geval op leenbasis naar het team van Alpine gaan, om daar meer ervaring op te doen op het hoogste niveau van de autosport.

Ontmoeting Toto Wolff en Flavio Briatore

Alpine rijdt vanaf volgend seizoen met een Mercedes-motor, wat een goede ingang biedt voor een dergelijke deal. Daarnaast is het een publiek geheim dat de Franse renstal ontevreden is over de line-up. Pierre Gasly verricht goede zaken, maar Franco Colapinto stelt teleur als vervanger van de al na zes races opzij gezette Jack Doohan. De Italiaanse sportkrant meldt daarnaast dat Mercedes-teambaas Toto Wolff en Alpine-topman Flavio Briatore samen gezien zijn tijdens een ontmoeting in Oostenrijk.

Dat de twee contact met elkaar hebben, is echter ook om een andere reden te duiden. Wolff erkende recent namelijk dat hij regelmatig contact heeft met Briatore, omdat hij interesse zou hebben in de diensten van Valtteri Bottas: de reservecoureur van Mercedes.

