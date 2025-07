Max Verstappen (27) verdient bij Red Bull Racing een gigantisch salaris. De regerend wereldkampioen krijgt tientallen miljoenen euro's per jaar overgemaakt, maar dit houdt hij niet allemaal voor zichzelf. Volgens Ziggo-analist Jack Plooij ontvangt zusje Victoria (25) hiervan een groot gedeelte. "En daar hoeft ze niks voor te doen", klinkt het.

Verstappen is inmiddels een viervoudig wereldkampioen en het is dan ook niet zo gek dat hij een goed belegde boterham verdient met zijn werk als Formule 1-coureur. Naar verluidt strijkt de Nederlander in het huidige kalenderjaar zo'n 65 miljoen dollar op. Een duizelingwekkend hoog bedrag. Dit geld komt echter niet allemaal op zijn privérekening terecht. Verstappen heeft onder meer een BV in Luxemburg, waar onder meer zijn manager Raymond Vermeulen en vader Jos, die de belangen van Max behartigen, hun salaris uit uitgekeerd krijgen. Het bedrijf draagt de naam Mavic Aviation en het eerste deel van deze naam betreft een samenvoeging van de namen Max en Victoria, wat al aangeeft dat het zusje van Max een centrale rol speelt.

Verstappen deelt salaris met zusje Victoria

Vanuit het bedrijf Mavic Aviation krijgt Victoria ook een aanzienlijk salaris overgemaakt, zo verklapte Jack Plooij onlangs bij de ochtendshow van Radio 538. Volgens de analist van Ziggo hoeft ze daar verder niets voor te doen. "Hij [Verstappen] heeft altijd zijn zusje meegenomen naar het karten. Zijn zusje heeft haar eigen carrière daarvoor opgeofferd. Toen het grote geld binnenkwam, heeft Max altijd gezegd: 'Mijn zusje krijgt hetzelfde salaris als ik uit de BV, waar het geld binnenkomt, en daar hoeft ze niks voor te doen.'", aldus Plooij. Victoria, die samen met Tom Heuts drie kinderen heeft, zit er dus warmpjes bij.

