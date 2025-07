'Mekies wil basisafstelling RB21 richting raceweekenden verbeteren'

De kersverse teambaas van Red Bull Racing, Laurent Mekies, heeft ambitieuze plannen voor het Oostenrijkse team, zo meldt Formula Analisi Technica. Een van zijn eerste speerpunten is het verbeteren van de afstelling waarmee Red Bull aan een raceweekend begint.

In de afgelopen jaren is Red Bull Racing meermaals met een ongeschikte afstelling aan een raceweekend begonnen, waardoor het team deze tussen vrijdag en zaterdag drastisch moest aanpassen. Hoewel het Red Bull vaak lukte om alsnog competitief voor de dag te komen, begon het weekend dan wel met een achterstand. Het is één van de pijnpunten die Mekies direct wil wegwerken.

Correlatie tussen simulator en het circuit

In grote lijnen wil Mekies vooral het werk op het circuit optimaliseren, maar ook binnen de fabriek moeten procedures worden verbeterd. Volgens het medium is Mekies van mening dat de simulatoren en de manier waarop die data wordt vertaald naar prestaties op de baan, een van de zwakke schakels vormt. Daarom wil Mekies zowel de simulatoren als de bijbehorende procedures grondig onder de loep nemen. Het doel is om met een betere basisafstelling aan de start te verschijnen, zodat Max Verstappen en Yuki Tsunoda al tijdens de eerste vrije training optimaal uit de voeten kunnen.