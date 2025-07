'Max Verstappen krijgt groen licht van Mercedes, één obstakel houdt transfer tegen'

Het lijkt op dit moment een kwestie van tijd dat Max Verstappen de overstap zal gaan maken richting het team van Mercedes. Volgens recente berichten uit Italië heeft Mercedes-topman Ola Källenius namelijk 'groen licht' gegeven voor deze megadeal. Echter, er blijft één probleem bestaan: de Nederlander zit nog vast aan zijn Red Bull-contract, dat nog loopt tot eind 2028.

De overgang is pas mogelijk als Verstappen uit zijn huidige contract met Red Bull zal worden beëindigd. In het contract van Verstappen zou een speciale clausule zitten: "Er zit een prestatieafspraak in het contract waardoor Max eerder mag vertrekken", meldde de ontslagen Christian Horner vorig jaar. Verstappen mag naar verluidt vertrekken als hij na de GP van Hongarije (vlak voor de zomerstop) lager dan vierde staat in het kampioenschap. Nu staat hij derde, maar het is allerminst zeker of hij deze positie kan behouden. "Het grootste obstakel is nog steeds dat Verstappen een manier moet vinden om uit zijn Red Bull-contract te komen", schrijft La Gazzetta dello Sport.

Nieuwe reglementen zullen cruciaal worden

Mercedes-baas Källenius was de afgelopen jaren samen met Toto Wolff en Sir Jim Ratcliffe al betrokken bij de plannen om Verstappen te halen. Källenius zei vorig jaar nog grappend: "Ik denk dat Max heel goed zou staan in het zilver, toch?" Ook gaf hij aan: "De kaarten worden in 2026 opnieuw geschud. Dat is een kans. De beste coureur wil de beste auto. Dat is onze uitdaging." Mercedes hoopt met Verstappen een nieuwe dominante periode te starten, zoals het deed tussen 2014 en 2021. Mercedes ligt volgens de laatste berichten goed op schema met de ontwikkeling van zijn nieuwe motor.

Red Bull is zich bewust van zware klus

Ondertussen bouwt Red Bull haar eerste eigen motor samen met Ford. Christian Horner was zich ook bewust van de zware uitdaging: "De uitdaging is enorm. Natuurlijk willen we verder met Max, maar we snappen de druk die erbij komt kijken als je als nieuwe motorleverancier komt", zo gaf hij vlak voor zijn vertrek aan met het oog op het komende seizoen. De Italiaanse krant weet het zeker: volgens de geruchten kan Verstappen nu al tekenen bij Mercedes, met het contract dat dan pas in 2027 ingaat als de voorwaarden veranderen. Mocht hij nu niet gebruik kunnen maken van de exitclausule, dan kan Verstappen 'op zoek gaan naar andere juridische routes' om toch weg te kunnen.