Laurent Mekies is de nieuwe teambaas van Max Verstappen bij Red Bull Racing nadat Christian Horner vorige week werd ontslagen. Guenther Steiner heeft als voormalig teambaas zijn verwachtingen gedeeld over de impact van deze verandering.

In de podcast Business of Sport was Steiner te gast. Daar ging hij in op het ontslag van Horner en de gevolgen voor de korte en lange termijn. "Op korte termijn is er geen grote impact. Of er nu mensen komen of vertrekken, het maakt niet uit, want het zijn raceauto's. Het is geen voetbalteam waar je een nieuwe speler binnenhaalt en in de volgende wedstrijd meteen een nieuwe ster of nieuw talent hebt. Als een team goed is, duurt het jaren voor het slecht wordt. Maar ook als je slecht bent, duurt het jaren om weer goed te worden. Je kunt dus geen oordeel vellen. Ik bedoel, nu Christian is vertrokken, denk ik dat er het komende racejaar geen veranderingen zullen zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey laat zich niet afleiden door problemen: "Hij is allang bezig met 2026"

'Red Bull is al bezig met volgend jaar'

Het project van 2026 is allang onderweg, waardoor Steiner niet zeker weet hoeveel impact de komst van Mekies daar nog op gaat hebben. "Ik bedoel, het toneel is natuurlijk al klaar voor volgend jaar. De auto's zijn in ontwikkeling. Red Bull gaat alles zelf doen, ook de motoren. Dat is allemaal al geregeld. Als iemand nu komt en veranderingen doorvoert, heeft hij of zij geen tijd om iets te doen, omdat alles zo'n lange doorlooptijd heeft. Nu Christian weg is, zul je geen piek naar boven of beneden zien. Het gaat meer om wat er nu gaat gebeuren. Hoe ze het gaan aanpakken, hoe ze gaan herstructureren."

Wat was het probleem met Horner bij Red Bull?

Steiner vervolgt: "Wat waren hun werkelijke problemen met Christian? Ik weet het niet. Ik bedoel, het team heeft dit jaar nog steeds races gewonnen, dus zo slecht is het niet. Het is duidelijk dat ze niet zijn waar ze willen zijn als fabrikant. Ik schrijf dat toe aan het feit dat ze geen coureur kunnen vinden, een tweede coureur die Max bij kan houden. Want als je Max weglaat, denk ik dat Red Bull eigenlijk laatste zou worden in het kampioenschap."

Gerelateerd