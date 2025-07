Fernando Alonso heeft bij DAZN onthuld dat Adrian Newey zich volledig richt op de ontwikkeling van de nieuwe Aston Martin F1-wagen voor 2026. Ondanks alle problemen met het huidige project, blijft de ontwerper onverstoorbaar in zijn focus op de toekomst. Newey, die eerder al werkte bij Red Bull Racing, staat bekend om zijn innovatieve ontwerpen en heeft een reputatie opgebouwd als een van de meest succesvolle ontwerpers in de geschiedenis van de Formule 1.

Tijdens het weekend van de Grand Prix van Groot-Brittannië was de Spanjaard voor het eerst in tijden weer eens langs de baan te vinden. Sinds zijn komst naar Aston Martin in maart heeft hij zich grotendeels teruggetrokken op de campus van Aston Martin nabij Silverstone. Alonso stelt dat Newey al in de 2026-modus zit en nauwelijks interesse toont in de auto van dit jaar. "Elke keer als we iets vragen over dit jaar of hoe we iets kunnen verbeteren, staat hij op en gaat naar een ander kantoor. Hij zit al in de 2026-modus," aldus Alonso.

Newey volgt bij Aston Martin hetzelfde plan als bij Red Bull

Newey's strategie is niet nieuw. Eerder was hij al niet betrokken bij geërfde projecten bij Williams, McLaren en Red Bull. Bij Aston Martin komt het erop neer dat hij de ontwikkelingshulpmiddelen van het team zwak verklaart, terwijl hij zich vooral richt op de herstructurering voor de toekomst. Eigenaar Lawrence Stroll en Alonso, de tweevoudig wereldkampioen, willen echter snel weer competitief zijn, en daarom heeft Aston Martin recent een nieuwe fabriek en een windtunnel van de nieuwste generatie in gebruik genomen om hun ambities kracht bij te zetten.

Aston Martin probeert ook dit seizoen nog stappen te zetten

Ondanks de focus op 2026 probeert teambaas Andy Cowell ook dit seizoen nog vooruitgang te boeken. De laatste upgrades, zoals een nieuwe vloer, hebben de AMR25 iets beter gemaakt. Alonso merkte op dat de auto met de nieuwe aanpassingen iets anders aanvoelde, maar dat er nog veel werk te verrichten is. Mocht de vooruitgang uitblijven, dan zou Stroll kunnen eisen dat Newey zich meer op het huidige project richt. De Brit lijkt echter vastberaden zijn koers te varen, terwijl Alonso zijn hoop heeft gericht op de grote regelveranderingen in 2026 die teams nieuwe kansen bieden.