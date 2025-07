De tijd in de windtunnel is al een paar jaar bepaald door de stand bij de constructeurs in F1. Het is een poging vanuit de FIA om de teams dichter in de buurt van elkaar te brengen en het veld gelijk te trekken. Nu we op de helft van het seizoen zitten, gaan er wat veranderingen op dit gebied plaatsvinden.

Tijdens de eerste seizoenshelft werd de tijd in de windtunnel nog bepaald door de uitslag van het seizoen 2024. Dit betekende dat McLaren 70% had in de windtunnel, terwijl Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams en Sauber dus 75% tot 115% hadden. Cadillac kreeg als nieuw team ook 115% van de FIA en F1, hetzelfde dus als het team dat vorig jaar laatste werd.

Windtunneltijd tweede seizoenshelft F1

Na de eerste twaalf races van het seizoen zit de helft van 2025 erop en wordt de tijd in de windtunnel weer opnieuw ingedeeld voor de tweede seizoenshelft. Dit wordt gedaan op basis van de stand bij de constructeurs voor de race in Oostenrijk. Voor McLaren is er dus niks veranderd (70%), terwijl voor Cadillac het ook 115% blijft. Voor de rest veranderd er wel wat.

Veel veranderingen voor negen teams

Mercedes gaat van 85% ineens naar 75%, terwijl Ferrari van 75% naar 80% gaat en Red Bull van 80% naar 85%. Williams zat begin dit jaar op 110% en gaat tijdens de tweede seizoenshelft slechts 90% mogen gebruiken. Haas zat op 100% en gaat naar 95%, terwijl Racing Bulls van 105% naar 100% gaat. Sauber gaat van 115% naar 110% in de tweede seizoenshelft en Alpine is de grootste stijger. Het Franse team zat op 95% en krijgt nu, omdat het laatste staat, 115%.

