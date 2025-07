Volgens Karun Chandhok, oud F1-coureur en tegenwoordig analist, is Christian Horner bij Red Bull Racing als teambaas ontslagen doordat 'Team Verstappen' te veel macht kreeg binnen het team, Red Bull te afhankelijk werd van de viervoudig wereldkampioen en Horner het telkens aan het verkeerde eind had wat betreft de tweede coureur van het team.

In de podcast F1 Nation stelt Chandhok dat het constant verkeerde keuzes maken rondom de coureurs naast Verstappen en de macht die het kamp van Verstappen nu heeft binnen Red Bull, uiteindelijk Horner zijn baan heeft gekost. “Ik denk dat als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd, het een team met maar één auto is geworden, toch?. We hebben het erover gehad dat sinds het vertrek van Daniel Ricardo, de manier waarop het auto-ontwerp is gegaan, de manier waarop het team is gestructureerd, alle eieren in het mandje van het Max Verstappen-kamp zijn gegooid. En uiteindelijk heeft dat zijn ondergang veroorzaakt."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Valkenburg: 'Vertrek Horner maakt het makkelijker voor Verstappen om weg te gaan'

Chandhok ziet kamp Verstappen als reden van ontslag Horner

Volgens Chandhok kan er naar de aanwezigheid en de invloed van het kamp van Verstappen, bestaande uit onder meer manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, gekeken worden om achter de oorzaak van het ontslag van Horner te komen. "Het heeft een onevenredig groot deel van de kracht in ‘Team Verstappen’ gestopt, tot het punt waarop je, als je de bredere Red Bull-groep bent, ernaar kijkt en denkt: ‘Wacht even, ja Max staat op pole van de Britse Grand Prix, ja hij heeft dit jaar twee races gewonnen, maar de andere auto's zijn nergens."

Chandhok wijst naar Horner

Chandhok vervolgt: "Als hij [Verstappen] dat team zou verlaten, zouden ze op dit moment vierde of vijfde staan op de grid. Dus ik denk dat dat het probleem is geweest, en uiteindelijk moet Christian daarvoor opdraaien, want hij is de man die de leiding heeft, hij heeft die filosofie om het team op die manier te structureren geleid. Misschien is het per ongeluk gebeurd, maar de realiteit is dat hij de man is die de leiding heeft en ik denk dat er een sterk element van is dat hij veel kracht en vertrouwen in Team Verstappen heeft gestoken."

Gerelateerd