Viaplay-commentator Nelson Valkenburg vermoedt dat het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing het juist makkelijker maakt voor Max Verstappen om de overstap naar een ander team te maken.

Max Verstappen zal vermoedelijk in de zomerstop een beslissing nemen over zijn toekomst in de Formule 1. Blijft hij in 2026 rijden voor Red Bull Racing, of gelooft hij niet meer in het project en stapt hij over naar Red Bull Racing? Het verlossende antwoord laat nog even op zich wachten, maar ondertussen wordt er volop gespeculeerd in hoeverre het ontslag van teambaas Christian Horner invloed zal hebben op de beslissing van Verstappen.

Ontslag Christian Horner

"Ik weet dat ze bij Red Bull het idee hebben dat het team in elkaar zal storten qua punten als Max vertrekt", vertelt Viaplay-commentator Nelson Valkenburg in de podcast van The Race. "Als hij [Horner] was gebleven en de auto zou niet goed genoeg zijn, zou het team exploderen. Christian zou nooit in staat zijn geweest zijn positie binnen Red Bull te behouden of Verstappen te behouden, als hij Verstappen had laten gaan."

Toekomst Max Verstappen

Toch betekent het vertrek van Horner volgens Valkenburg niet dat Verstappen blijft. Integendeel: "Ik heb het vermoeden dat dit het voor beide kampen juist makkelijker maakt om uit elkaar te gaan. Wat we zien bij Red Bull is net zo iets als een voetbalteam uit de Premier League, waar alle sterke spelers zijn weggekocht en er alleen een lege huls overblijft."

