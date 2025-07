Hoewel de teams langzaam maar zeker de focus naar volgend jaar verleggen, benadrukt dr. Helmut Marko dat Red Bull nog lang niet klaar is met de RB21. In België verschijnt Red Bull Racing met een groot updatepakket, waarmee het Max Verstappen wil laten zien dat er licht aan het einde van de tunnel is.

Met nog twaalf Grands Prix te gaan, is het seizoen allesbehalve voorbij. Toch lijkt de MCL39 van McLaren momenteel een stuk sneller. Het grote voordeel van de auto uit Woking komt vooral tijdens de races naar voren, waar het team de banden langer in het optimale werkvenster weet te houden. Red Bull probeert daar al maanden iets tegenover te zetten, maar voorlopig is het gat met McLaren nog aanzienlijk. Marko verwees eerder in zijn column al naar de updates die in Spa-Francorchamps op de wagen zitten, en benadrukt in gesprek met Auto Motor und Sport dat Red Bull zich nu moet gaan bewijzen.

Artikel gaat verder onder video

In Silverstone eerste nieuwe onderdeel van groot updatepakket

In Silverstone reed Red Bull met de 'Monza-achtervleugel', die op zaterdag goed werkte, maar tijdens de regen op zondag juist een nadeel bleek. Volgens het Duitse medium was dat slechts één onderdeel van het bredere aerodynamische pakket dat uiteindelijk voor de ommekeer moet zorgen. "We moeten Max laten zien dat er licht is aan het einde van de tunnel", aldus Marko. Daarbij merkt het medium op dat het niet alleen draait om de titelaspiraties van Verstappen voor 2025 overeind te houden, maar dat het ook onderdeel is van het plan om hem aan Red Bull te binden.

Doorontwikkelen

Het team stopt echter niet met doorontwikkelen na de race in België. De RB21 zal ook daarna nog worden verbeterd, en volgens het medium is er inmiddels een nieuwe ontwikkelingsstrategie gekozen. De ontwikkeling is nu opgesplitst, en die aanpak zou recht doen aan beide projecten.

Gerelateerd