Helmut Marko heeft onthuld wanneer hij met Red Bull Racing verwacht echt stabiel en consistent races te kunnen winnen met Max Verstappen. Momenteel is McLaren dominant, maar ondanks dat Oscar Piastri de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië won, was Max Verstappen qua race pace sneller.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië stelde Marko tegenover Motorsport.com dat Red Bull ten opzichte van het vierde raceweekend grote stappen heeft gezet. "We waren verrast, maar positief verrast. Vergeleken met Bahrein hebben we veel vooruitgang geboekt, al ligt dit circuit ons ook beter. Hier heb je veel meer snelle bochten en ander asfalt, dat heeft ons geholpen."

Marko en Red Bull mikken op Imola

Volgens Marko gaat het weekend in Imola belangrijk zijn voor Red Bull wat betrekt de kansen op de titel, omdat het team dan met het eerste grote upgradepakket gaat komen. "We maken kleine stappen. Ik denk dat we rond Imola in een positie moeten zitten, waarin we de snelheid hebben om de McLarens te verslaan." Vlak daarna, het weekend in Spanje, gaat de FIA ook tests uitvoeren op de voorvleugels. Dit zou vooral op McLaren en Mercedes impact gaan hebben, wat dus samen met de upgrades een steuntje in de rug moet zijn.

Marko over GP Miami

Na een week zonder race gaat de F1-wereld volgende week richting de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Daar zal de koningsklasse wederom met hoge temperaturen te maken graan krijgen. Is dit iets waar Marko zich met Red Bull zorgen over maakt? "Nou ja, de race is gelukkig niet rond de lunch en normaal gezien gaat de zon natuurlijk wel onder. We moeten zien hoe het daar gaat en of we nog meer performance kunnen vinden, maar ik denk normaal gesproken dat we daar ook wel competitief kunnen zijn."

