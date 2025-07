Het team van de Racing Bulls was maandag actief in Imola, waar op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari een zogeheten filmdag werd afgewerkt. Niet alleen Liam Lawson en Isack Hadjar waren daarbij aanwezig, ook Formule 2-coureur Arvid Lindblad maakte de nodige meters, zo meldt Motorsport.com.

Dat Lindblad een groot talent is, bleek de afgelopen maanden al. Red Bull vroeg zelfs een uitzondering aan bij de FIA, zodat de 17-jarige coureur tijdens de eerste vrije training in Silverstone zijn debuut voor het Oostenrijkse topteam kon maken. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is dat Lindblad volgend jaar in de Formule 1 te bewonderen zal zijn, lijkt Red Bull hem alvast klaar te stomen voor een Grand Prix-debuut in 2026.

Filmdag en TPC-test in Imola

Een filmdag houdt in dat teams maximaal 200 kilometer mogen rijden met de huidige wagen. Dit gebeurt op speciale banden waarvan geen prestatiegegevens mogen worden afgeleid, zodat teams geen onrechtmatig voordeel behalen. Voor Lawson en Hadjar was het een mooie kans om de VCARB 02 in Italië aan de tand te voelen. Lindblad was eveneens aanwezig, maar werkte een zogeheten Testing of Previous Cars-programma af. Daarbij mogen teams een minstens twee jaar oude wagen inzetten om jonge talenten extra ervaring op te laten doen. Lindblad reed dan ook in de AlphaTauri AT04, de bolide uit 2023.

