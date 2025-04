Max Verstappen is dit seizoen actief bezig gegaan met zijn eigen team, Verstappen.com Racing. Er is meteen succes behaald met een podiumplek. Gaan we de blauwe Aston Martin ook zien op de beruchte Nordschleife? En wat zijn zijn eigen plannen wat betreft Le Mans? De viervoudig F1-kampioen laat het weten.

Verstappen.com Racing debuteerde eerder deze maand in de populaire GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Niet alleen werden er punten gepakt voor het algemene klassement, maar ze werden ook nog tweede in de Gold Cup. Dat gebeurde dankzij Harry King en Verstappens protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen, achter het stuur van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Verstappen.com Racing krijgt technische steun van 2 Seas Motorsport. Verstappen zelf heeft ambities om ooit de 24 Uur van Le Mans te doen, maar alles op zijn tijd.

Artikel gaat verder onder video

Nürburgring in de toekomst

"Ja, absoluut, maar we nemen het stap voor stap", reageerde Verstappen op de uitspraak van Viaplay over dat Verstappen.com Racing thuishoort op de Nordschleife. De Scandinavische streamingdienst zal de 24 Uur van de Nürburgring in juni uitzenden. "Ik wil het niet overhaasten. Dat zijn wel serieuze circuits. Daar moet je je wel een beetje op voorbereiden. Misschien moeten we eerst meedoen aan de races van vier of zes uur die ze daar organiseren", zo doelt hij op de Nürburgring Langstrecken Serie. "Dan krijg je wat meer ervaring met de auto. Maar stap voor stap willen we natuurlijk wel met al die wedstrijden meedoen."

© SRO/JEP

Over tien jaar geen Formule 1 meer

Ziet de Nederlandse coureur zichzelf binnenkort meedoen aan de 24 Uur van Le Mans? "Kijk, dat zou misschien wel ideaal zijn. Het kan misschien gecombineerd worden, tenzij het samenvalt met een Formule 1-weekend, maar aan de andere kant ga ik dit natuurlijk ook niet nog tien jaar doen." Verstappen gaat dus op zijn laatst in 2034 à 2035 met de koningsklasse stoppen. "Dan heb ik uiteindelijk meer tijd over om andere dingen te doen." Een Grand Prix moeten overslaan om Le Mans te kunnen doen, zoals Fernando Alonso dat ooit deed met de Indianapolis 500, ziet Verstappen niet zitten. "Nee. Met wat ik hier nu doe en verdien, kan ik dat niet maken. Absoluut niet."

Meer Verstappen-nieuws

Marko weinig hoopvol over Miami: "Omstandigheden gunstiger voor McLaren"

Red Bull blundert met winactie: ze weten niet waar Max Verstappen is geboren

Schumacher: 'Op deze manier was Verstappen misschien weggekomen met Djedda-incident'

Vettel prijst Verstappen: "Hij is zoveel volwassener"

Italiaanse analist over Verstappen: "Hij komt erachter dat de regels ook voor hem gelden"

Gerelateerd