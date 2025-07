Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft met verbazing zitten kijken naar Max Verstappen toen hij pole position veroverde voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië.

In gesprek met Viaplay blikt Horner terug op de zaterdag en pole position van Verstappen. "Wat een ronde. Ik kan alleen maar zeggen dat het team geweldig werk heeft geleverd. We hebben een paar upgrades meegenomen naar het circuit. We hebben die onderdelen verder afgesteld in de afgelopen 24 uur. Max heeft de best mogelijke ronde gereden op een circuit dat volledig om aerodynamica draait. Het was een geweldige prestatie."

Horner zag Red Bull matige vrijdag hebben

Zoals vaak bij Red Bull het geval is, was de vrijdag vrij matig en bleek het team op zaterdag wat gevonden te hebben. Dit zag Horner ook. "De balans was op vrijdag niet goed. We konden wel zien dat we de belasting op de auto wat verhoogd hadden. We moesten de balans dus weer terugvinden. Het team heeft 's nachts hard gewerkt en ze hebben het echt geweldig gedaan."

Horner over GP Groot-Brittannië

Horner blikt vervolgens nog vooruit op de race van zondag, waar Verstappen dus vanaf P1 gaat beginnen. "McLaren is altijd snel in de races. Dat we pole position voor de Britse Grand Prix gepakt hebben, is een geweldig resultaat. We gaan zien hoe het in de race gaat, want we komen op een hele andere manier tot onze rondetijd. Wij zijn sneller op de rechte stukken. We hebben haast het downforce-niveau van Monza. De auto is dus snel op de rechte stukken, maar daardoor wat langzamer in sommige bochten."

