Oscar Piastri kon Lando Norris verslaan tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië, maar dit leverde hem door een fantastisch rondje van Max Verstappen geen pole op. Was Piastri tevreden? Deels.

Na de kwalificatie stelt Piastri dat er meer dan P2 in had gezeten, maar dat hij ook zeker niet ontevreden is om vanaf de eerste startrij te starten. "Het kan morgen vanaf daar een spannende race worden. Het ging erg gelijk op tussen ons, Max, de Ferrari's en George [Russell] zat er ook bij. Het wordt morgen een race met een gelijk tempo: het wordt een leuke race."

Artikel gaat verder onder video

Piastri niet blij met tweede ronde in Q3

Daar waar Piastri tevreden was met zijn eerste ronde in Q3, was hij niet tevreden met zijn tweede rondje en vooral de laatste paar bochten. "Ik was blij met de eerste ronde. De eerste ronde was eerlijk gezegd mega. De laatste ronde was een beetje rommelig, maar het is het hele weekend al prima geweest. Er was nog wat ruimte voor verbetering, maar we zullen nooit weten of het genoeg was geweest."

Gerelateerd