Red Bull Racing en dan met name Max Verstappen kon afgelopen weekend weer meedoen in de top van het veld, na een dramatisch weekend in Bahrein. Formula Analisi Techina onthult de details van de aanpassingen die Red Bull Racing aan de RB21 heeft doorgevoerd, waardoor de wagen in Djedda tot leven kwam.

Hoewel er na de race in Saoedi-Arabië vooral werd gesproken over het incident tussen Verstappen en Oscar Piastri, mag niet vergeten worden dat Red Bull ineens weer competitief was. De RB21 presteert goed in medium- tot hoge snelheidsbochten, waarvan er in Djedda veel zijn. Toch zijn er hier en daar ook kleine aanpassingen gedaan om Verstappen en Yuki Tsunoda van beter materiaal te voorzien.

Bandenslijtage

Vanaf de openingsrace in Melbourne werd duidelijk dat bandenslijtage een aandachtspunt is bij de RB21. Dat speelde ook in Bahrein een hoofdrol, waar Verstappen vooral moest shortshiften in bochten waar veel tractie vereist was. Dat betekent dat hij nog vóór het ideale toerental wordt bereikt doorschakelt naar de volgende versnelling, om wheelspin zoveel mogelijk te voorkomen.

RB21 in juiste werkvenster kan knokken met MCL39

In Japan en in Djedda was de RB21 echter wél een wagen om rekening mee te houden. Dat had vooral te maken met de stijfheid van de wagen, die op circuits met weinig hobbels echt tot leven komt. Red Bull had kleine updates meegenomen, en ook Verstappen erkende tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië dat de wagen veel beter in balans was – al zijn er nog altijd beperkingen. De nieuwe onderdelen zorgen voor minder bandenslijtage, waardoor de wagen dichter bij het ideale werkvenster kwam. En op dat moment lijkt de RB21 een antwoord te kunnen geven op de MCL39.

Red Bull begrijpt bandenslijtage steeds beter

Wat betreft de bandenslijtage hoopt Red Bull vanaf de race in Imola een grote stap te zetten. Daar introduceert het team, net als vele andere renstallen, een groot nieuw updatepakket. Er is vooral gewerkt aan de ophanging om op die manier marginale verbeteringen te realiseren. De gedachte is dat al die kleine verbeteringen samen het werk van de banden kunnen verlichten. Tot nu toe heeft Red Bull alleen aanpassingen gedaan aan de ophanging, maar de update in Imola moet ook een nieuw aerodynamisch pakket naar het circuit brengen.

