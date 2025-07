Red Bull Racing scoorde tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk nul punten, en dat was voor het eerst sinds Bahrein in 2022. Yuki Tsunoda werd op de zaterdag al in Q1 geëlimineerd en in de race kwam hij niet verder dan de zestiende stek. Teambaas Christian Horner blikt balend terug op de wedstrijd.

Max Verstappen kwalificeerde zich teleurstellend als zevende en kwam niet verder dan bocht drie. Kimi Antonelli knalde tegen de Limburger op en beiden vielen uit met forse schade. Tsunoda kon weinig posities goedmaken en kwam halverwege de race ook nog eens in aanraking met de Franco Colapinto. Dat leverde een tijdstraf en strafpunten op zijn licentie op. De Japanner is nu voor de vierde keer achter elkaar niet in de top tien gefinisht, iets wat we al sinds 2008 niet meer van een Red Bull Racing-coureur hebben gezien.

Niet makkelijk, maar ook niet moeilijk

"Natuurlijk was het moeilijk om vooruitgang te boeken met Yuki vanaf waar hij startte op de grid. Vervolgens incasseert hij ook nog eens een straf met Colapinto", begon Horner tegenover de aanwezige media in Spielberg. "Het was voor hem dus ook een rampzalige race. Het is frustrerend en we moeten met Yuki begrijpen wat er fout gaat. In de vrije trainingen zag het er namelijk nog goed uit. In de kwalificatie pakte het verkeerd uit voor hem. Dan lig je niet op de positie waar je wil zijn, in het achterveld, omdat het zo dichtbij elkaar zit, en dan is het lastig om vertrouwen in de auto te krijgen. Maar we gaan met hem aan de slag om hem proberen te helpen. Deze auto is over de jaren heen geëvolueerd rondom de kant die we qua ontwikkeling zijn opgegaan. Het is geen makkelijke auto om te besturen, maar ook niet zo moeilijk. Hopelijk maken we stappen in Silverstone."

