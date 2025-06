Max Verstappen lag in bocht drie van de F1 Grand Prix van Oostenrijk al uit de race. Kimi Antonelli was tegen de Red Bull gecrasht met flinke schade tot gevolg. Hij legt echter uit dat hij niet boos is op de rookie van Mercedes.

Lando Norris won op de Red Bull Ring vanaf de pole position. Een gemakkelijke zege was het niet, want hij lag continu onder druk van McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër ging bij de start meteen voorbij aan Charles Leclerc, die uiteindelijk als derde over de streep kwam. De andere Ferrari van Lewis Hamilton werd vierde voor George Russell. Door de crash is de achterstand van Verstappen op Piastri gegroeid van 43 naar 61 punten. Red Bull scoorde voor het eerst sinds Bahrein in 2022 helemaal geen punten, omdat Yuki Tsunoda ver buiten de top tien finishte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ecclestone over toekomst Verstappen: 'Hij moet zijn waar hij gelukkig is'

Niet expres gedaan

"Ik werd van achteren aangetikt en toen was het meteen klaar", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Ik wist natuurlijk niet wat er gebeurd was en hij zat achter mij, dus ik vroeg aan hem wat er was gebeurd. Dat was het. Maar daarna hebben we elkaar verder gesproken. Het is allemaal oké." Antonelli had zijn verontschuldigingen aangeboden. "Ja, het kan gebeuren. Niemand doet dat expres. Ik denk dat elke rijder dat wel een keer heeft meegemaakt."

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet FIA-strafvermindering en heeft na Oostenrijk meer ademruimte

Klotedag op de Red Bull Ring

De Limburger heeft al vaker dit seizoen gezegd dat hij niet bezig is met het kampioenschap. Op de opmerking dat een uitvalbeurt als in Oostenrijk de titelstrijd alleen maar lastiger maakt, antwoordde hij: "Ja, maar zoals ik zei, ik ben daar niet mee bezig. Dan maakt het ook niet zoveel uit." Verstappen was wel blij met de Gold Cup-overwinning van zijn eigen GT3-team in de 24 uur van Spa. "Voor ons is het een topresultaat voor de eerste keer dat we meedoen aan een 24-uurswedstrijd. Hier een klotedag, maar wel een mooie dag op Spa. Dat is ook belangrijk."

Gerelateerd