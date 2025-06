Max Verstappen moest voor het eerst dit seizoen naar huis met een nulscore achter zijn naam. Hij werd namelijk uit de F1 Grand Prix van Oostenrijk gekegeld door Kimi Antonelli in de openingsronde. Toch is er ook goed nieuws voor de coureur van Red Bull Racing, want hij ziet namelijk een aantal strafpunten vervallen.

Romain Grosjean veroorzaakte een boel crashes in 2012 en werd na de chaos in België voor één wedstrijd geschorst. De FIA introduceerde een strafpuntensysteem in de Formule 1 in 2014 om reeksen aan incidenten consistenter te kunnen beoordelen. Stewards kunnen 1, 2, 3 of zelfs 4 punten uitdelen, afhankelijk van het type incident. Denk daarbij aan het ophouden van een andere deelnemer in de kwalificatie, het inhalen onder rode vlaggen of het veroorzaken van een crash. Bij een totaal van 12 strafpunten binnen een kalenderjaar word je geschorst. Dit is tot nu toe alleen Kevin Magnussen overkomen in 2024. Een jaar na een incident komen de bijbehorende strafpunten te vervallen.

8 strafpunten in 2024

Verstappen heeft twee Grands Prix moeten doen, terwijl hij op het randje van de afgrond stond. Vorig jaar verdiende hij 2 strafpunten voor het veroorzaken van de crash met Lando Norris in het gevecht om de overwinning. Hij duwde de McLaren-coureur buiten de baan in Mexico-Stad, wat opnieuw 2 strafpunten opleverde. De Limburger reed in São Paulo te hard tijdens de virtual safety car en kreeg daar 1 strafpunt voor. In de kwalificatie voor Qatar kreeg hij juist 1 strafpunt voor het te langzaam rijden. Verstappen kreeg 2 strafpunten voor de crash met Oscar Piastri in Abu Dhabi en begon het 2025-seizoen zo met 8 strafpunten.

Verstappen kreeg onder andere in Abu Dhabi strafpunten voor deze crash met Piastri

Van 11 terug naar 9

De viervoudig wereldkampioen kreeg nog eens 3 strafpunten, toen hij George Russell had geraakt tijdens de Grand Prix van Spanje, en kwam op een totaal van 11 strafpunten terecht. Hij moest Canada en Oostenrijk zien te overleven zonder een incident te veroorzaken, want anders zou hij geschorst worden. Verstappen krijgt nu het goede nieuws van de FIA dat er 2 strafpunten zijn vervallen - om precies te zijn is dit vandaag (30 juni) om 16:17 uur gebeurd. Het contact met Norris in Spielberg gebeurde precies één jaar geleden. Verstappen is nu teruggezet op 9 strafpunten en heeft zo wat meer ademruimte. De volgende keer dat er strafpunten komen te vervallen is op 27 oktober.

