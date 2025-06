Hoewel Max Verstappen al in de eerste ronde van de race in Oostenrijk uitviel, meldde hij zich pas bij de media nadat de finishvlag was gevallen. De Nederlander is overigens niet verplicht zich direct na uitvalbeurt te laten interviewen, maar legt bij Motorsport.com uit waarom hij op zich liet wachten.

De Grand Prix van Oostenrijk was voor Verstappen voorbij voordat deze goed en wel begonnen was. Bij het doven van de startlichten werd hij van opzij geraakt door Kimi Antonelli, die zijn wagen niet op tijd tot stilstand kon brengen. De jonge coureur gaf na afloop aan dat zijn rembalans niet optimaal stond, waardoor hij zijn Mercedes niet meer kon afremmen en op Verstappen botste. Beide coureurs moesten de race staken. Verstappen toonde zich sportief en begripvol: hij stelde dat iedere coureur weleens een fout maakt en benadrukte dat Antonelli een groot talent is die dit zeker niet expres deed.

Verstappen.com Racing op weg naar overwinning

Toen Verstappen richting de paddock liep, sloeg hij de zogenaamde tv-pen over, het mediapunt waar coureurs na afloop hun eerste reacties geven. In plaats daarvan verscheen hij pas voor de camera’s nadat de race was afgelopen. De reden? Hij volgde zijn eigen GT3 team dat op dat moment meedeed aan de 24 uur van Spa-Francorchamps. "Om eerlijk te zijn heb ik de rest van de race hier niet echt meer gevolgd", verklaarde Verstappen. "Ik keek naar de 24 uur van Spa. Ik was erg nerveus."

Eerste zege in de pocket

Ondanks de zenuwen ging het goed met het team van Verstappen: "Ook omdat we op onze laatste track limits waarschuwing zaten. En ja, om dan als negende overall te eindigen en natuurlijk onze klasse te winnen. Ik denk dat we daar, zeker gezien het onze eerste deelname is, echt trots op mogen zijn."

P1 in class and P9 overall at the 24 Hours of Spa for https://t.co/ShLAO5XPXK Racing 🤩 That’s mega, boys! Well done 👏 pic.twitter.com/cPjMrLKkRL — Team Redline (@TeamRedlineSim) June 29, 2025

